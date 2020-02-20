Corendon Airlines marka bilinirliğini artırıyor

20 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Corendon Airlines ile Tour Of Antalya 2020'de yarışan Almanya'nın en büyük bisiklet spor takımı Bike Aid Kulübü ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Akra Barut Oteli'ndeki imza törenine Almanya'nın Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, Bike Aid Takımı Menajeri Timo Schäfer ile kulüp bisikletçisi Lucas Carstensen katıldı.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, amatör spor branşlarına yönelik sponsorluk anlaşmaları sayısını artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayan Tour of Antalya’ya destek vermekten ve Bike Aid takımının bu organizasyonda yer almasını sağlamaktan gururlu olduklarını belirten Karaer, şöyle devam etti.

''45 ülke ve 145 havalimanına yılda 6 milyon yolcu taşıyarak Avrupa ve Türkiye’nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines'ın genç ve dinamik ekibinden gururluyum. Corendon olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Amatör spor branşları sponsor bulmakta zorlanıyor. Türkiye hem de yurtdışında faaliyet gösteriyoruz. Yıllarca yurtdışında sponsorluklar yaptık. Artık ülkemizde de amatör spora destek vermek istiyoruz. Böylece amatör sporcuların yaşamlarını kolaylaştırarak başarılarını artırmak istiyoruz.''

Sürekli turizmin içinde olduklarını, uçakların karbon salınımı ile hava kirliliği yarattığına değinen Karaer, ''Turizmde de sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz. Sosyal sorumluluk projemizle ile Türkiye'de 1 milyon ağaç diktik. Hem doğa hem de turizmin tükettiklerini yerine koyabilmek bizim için çok önemli'' dedi.

-Corendon Marka bilinirliğini artıracağız

Corendon markasının daha çok yurtdışından turist taşıyan firma olarak tanındığını ifade eden Karaer, şöyle devam etti.

''Sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklarımızla hem hava yolu hem de tur operatörlüğü yürüten Corendon'un marka bilinirliğini artırmak istiyoruz. Almanya pazarında 24 havaalanında 4 milyon koltukla uçuyoruz. Alman pazarında direkt tüketiciye hitap etmeye başladık. Bunun için Almanya'nın en büyük bisiklet kulübü Bike Aide ile sponsorluk imzaladık. Bisiklet sporuyla Almanya'da markamızın tanınırlığı artacak.''

Corendon Airlines, yurtiçi ve yurtdışında 10'dan fazla spor kulübüne sponsorluk yaparak bine yakın sporcuya destek veriyor.