Corendon, yerli dijital havayolu markası seçildi

18 Aralık 2019

Antalya ve Hollanda merkezli hava yolları şirketi Corendon, Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası seçildi.

Corendon Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Şirketin halk oylamasıyla belirlenen Uzak Rota Seyahat Ödülleri kapsamında, Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası seçildiği belirtildi.

Yarışma 2010 yılında kurulan ve seyahat endüstrisine yönelik haberler, raporlar ve pazarlama önerilerine yer veren internet portalı Uzakrota.com tarafından düzenleniyor.

Corendon’un açıklamasına göre 10. Uzakrota Seyahat Ödülleri Uzakdoğu Travel Summit kapsamında gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. Corendon Airlines adına ödülü alan Corendon E-Ticaret Müdürü Melih Pazarlıoğlu, bu ödülün halk oylamasıyla belirlenmesinin de şirket ve çalışanlar olarak daha çok mutluluk duyduklarını belirtti.

2005 yılında kurulan Corendon Airlines’ın misafirlerine avantajlı fiyatların yanı sıra kaliteli hizmet de sunduğunu anlatan Pazarlıoğlu, “Her sezon bir önceki yıla göre hem base ve destinasyon sayımızı hem de yolcu kapasitemizi artırarak sektördeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyuyoruz. Corendon Airlines olarak 2020 yılındaki en büyük hedeflerimizden biri de değişen kullanıcı alışkanlıkları ve davranışlarına göre yolcularına en iyi tecrübeyi yaşatacak dijital ve teknolojik çözüm yollarını sunmak olacaktır” dedi.