Corona günlerinde kadın istihdamına dikkat

08 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından önceki hafta yayımlanan ‘Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden COVID-19’ başlıklı bilgi notuna atıfta bulunan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, kadınların öncelikle hastalıkla mücadele konusunda yürütülecek çalışmalarda karar alma sürecine dâhil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Salgın hastalıkların kadınları ve erkekleri farklı şekillerde etkileyeceğini işaret eden Başkan Oya Eroğlu; “Kadınlar, dünya ortalamasında sağlık ve sosyal hizmet sektörlerindeki işgücünün yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu orana bakıldığı zaman ekonomideki ana döngü kaynağında büyük ağırlığın kadınlar üzerine kurulu olduğunu görmek mümkündür. Üretimin kaldığı yerden devam etmesi ve yaşanan sıkıntıların bir an evvel bertaraf edilebilmesi için kadın istihdamının korunması en doğru seçenek olacaktır. Ücretli izin, yarı zamanlı mesai veya evden çalışma seçenekleri de kriz ortamında kadınlar için rahatlatıcı alternatifler olarak değerlendirilebilir. Bizler için önemli olan böylesi olağan üstü günlerde kadın istihdamının korunması adına tüm tedbirlerin hassasiyetle alınmasıdır” şeklinde konuştu.

“Ekonomik önlemler salgının seyrine göre sürekli yenilenmeli”

Dünya genelinde yaşanan salgından dolayı ülkelerin belli başlı tedbir planları açıkladığını aktaran BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, alınan ekonomik önlemlerin hastalığın seyrine göre sürekli yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Dernek üyelerinin bu süreçte personel istihdamını korumaya gayret edeceğini söyleyen Eroğlu; “Kadın istihdamını öncelik alan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Derneğimizin her üyesi bu zor süreçte personel istihdamını mümkün olduğunca koruyacak. Salgının boyutu ve ne kadar süreceği, ekonomik şartların nasıl ilerleyeceği henüz tam olarak bilinemiyor. Ancak biz tüm özveri ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Başta ülkemizin ve tüm dünyanın kısa zamanda corona virüs salgınından kurtulmasını ve sağlıklı günlerin bir an evvel geri gelmesini ümit ediyoruz” dedi.