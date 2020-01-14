Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İl Milli Eğitim’den ortak proje

14 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki ve teknik liseleri geleceğe taşıyacak okul müdürlerinin yönetim anlayışlarına katkı sağlanması ve kişisel farkındalıklarının artırılması amacıyla tasarlanan “Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz” adlı projesini hayata geçirdi. 8 Ocak Çarşamba günü Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu’nun ev sahipliğinde Vakıf’ta gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna tanıtılan proje ile üç yılda 100 okul müdürünün liderlik gelişim programına alınması hedefleniyor.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, okul müdürlerine yönelik proje ile bu kurumların en iyi şekilde geleceğe taşınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Mesleki ve teknik liselerin çıktısı olan nitelikli ve meslek sahibi birey beklentisi, iş dünyası tarafından giderek daha farklı yetkinliklerle talep ediliyor. Gençlerin bu yetkinlikleri kazanmasında, aldıkları eğitimin yanı sıra eğitim kurumunun vizyonu, gelişime açıklığı ve değer anlayışı da büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bu kurumların en tepesinde bulunan ve okullarımızı geleceğe taşıyan okul müdürlerimizin yönetim anlayışları ve farkındalıklarının, gençlerin vizyonunu direkt olarak etkilediğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ‘Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz’ ismiyle okul müdürleri liderlik gelişim programını tasarladık. Müdürlerimizin yönetim anlayışlarına katkı sağlanması, kişisel farkındalıklarının artırılmasıyla hayat boyu gelişime rehberlik edilmesi ve iş dünyası beklentilerinin sistematik bir şekilde kendilerine aktarılması için oluşturulan programın, ilimizdeki okullara değer katacağını düşünüyoruz” dedi.

Bursa’nın mesleki ve teknik eğitimdeki yerini daha da güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger “Sanayicilerimizin destekleriyle yaptığımız iş birliklerinde mesleki/teknik alanlarla beraber kişisel gelişime dönük çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Coşkunöz Eğitim Vakfı ile başlattığımız bu iş birliği ise “ilk” olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Önümüzdeki süreçte de mesleki eğitimin çağın gereklerine uygun şekilde tasarlanması için hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bursa’daki 100 mesleki ve teknik lise okul müdürü projeye dahil olacak. Üç yıl sürmesi planlanan program kapsamında liderlik, yönetici koçluğu, kuşaklararası iletişimi de içeren farklı başlıklarda eğitimler verilecek. Program boyunca okul müdürü ve müdür yardımcıları, farklı sektörlerden önde gelen markaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Bunun yanı sıra, yeni teknolojiler, kullanılan sistem ve standartların yerinde görülmesi için şirket ziyaretleri düzenlenecek. Okul müdürleri ile birlikte yapılacak Gelişim Planı gözden geçirme çalışması ile de bir yandan plana uyum izlenirken diğer yandan programın geliştirilmesine destek sağlanacak.