Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın 30. Kuruluş yıl dönümü

12 Ekim 2018

BURSA - Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın kuruluşunun 30’uncu yılı kurucusu M. Kemal Coşkunöz anısına düzenlenen sergiyle kutlandı. Sergide 2000 yılında hayatını kaybeden Coşkunöz Holding’in kurucusu M. Kemal Coşkunöz’ün hayatının önemli anları Sabriye Tanış Altun tarafından resmedildi.

M. Kemal Coşkunöz tarafından 1988 yılında kurulan Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz, ‘çağdaş Türkiye’ye açılan kapı’ olan vakfın mesleki ve teknik eğitime sağladığı katkının 30’uncu yılını kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Coşkunöz, Kemal Hoca’nın Türk sanayisinde birçok ilke imza atarken mesleki ve teknik eğitimdeki eksikleri de gidererek gençlerin meslek sahibi olmasını sağlamak için yola çıktığını hatırlattı. Oya Coşkunöz: “Aynı ruh, aynı sorumluluk ve aynı inançla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Etkinlikte bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu da bir konuşma yaptı. Kuzuloğlu, M. Kemal Coşkunöz’ün Türkiye’nin inovasyon ve yenilikçilik süreçlerinde önemli bir rol oynadığını, ülkemizin tarihinden kendini böylesine üretime ve eğitime veren bir insanın geçmesinin büyük bir onur kaynağı olduğunu söyledi. Kuzuloğlu, M. Kemal Coşkunöz’ün yenilikten korkmayan, her türlü gelişmeye açık, dünyadaki değişimin öncüsü olurken köklerine de sıkı sıkıya bağlı yaşamının yeni nesle örnek olması gerektiğini vurguladı. Serginin açılışında vakfın mezunlarının yanı sıra Coşkunöz Holding yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.



