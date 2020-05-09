Covid-19 iş kazası sayılmayacak

09 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Daha önce benzer bir salgın hastalığa yakalanan çalışanların bu süreçleri iş kazası statüsüne sokan uygulamayı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı özel bir genelge yayınlayarak Covid-19’u iş kazası statüsünden çıkarttı. SGK Başkanlığı’nın 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelgesinde, “Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” denildi. SGK Başkanlığı’nın Genelgesin hakkında değerlendirmelerde bulunan PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Faveo Danışmanlık Genel Müdürü Barış Gül, “ Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı yayınladığı bu genelge ile belirsizliği ortadan kaldırdı” dedi. Gül, bu konuda dikkat edilmesi gerekenler ve uygulama ile ilgili bilgi verirken de “ Mağduriyetlerin oluşmaması ve idari para cezası ile karşı karşıya kalınması riskini de ortadan kaldırdı” şeklinde konuştu.