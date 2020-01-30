ÇTSO, Ur-Ge projeleriyle, kentin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor

30 Ocak 2020

Halim ASLAN /Çanakkale



Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin öncelikli sektörleri arasında yer alan ağaç ve orman ürünleri ile mobilya sektörünün, uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılması amacıyla yürüttüğü; “Çanakkale’nin Ağaç ve Orman Ürünlerinde Rekabet Gücünü ve İhracatını Geliştirme Kümesi”projesine “Kurumsallaşma ve Marka” konulu ilk eğitim faaliyetiyle start verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülmekte olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) programı hakkında bilgi veren Genel Sekreter Sema Sandal, “Kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde, işbirliği kuruluşlarının, proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ile bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği, bütünleşik bir yapı oluşturmayı hedeflliyoruz. “Kurumsallaşma ve Marka”eğitim faaliyetiyle başladığımız, odamızın ikinci UR-GE faaliyeti olan, “Ağaç ve Orman Ürünlerinde Rekabet Gücününün ve İhracatın Geliştirilmesi” projemizle, marka imajıyla pazarda yer edinmenin önemi hakkında firmaları bilgilendirdik” dedi. Sandal, Proje kapsamında eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam edileceğini, projeyle birlikte, hem uluslararası rekabet gücünün hem de bölgenin ihracat kapasitesinin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.



ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilen, ilk eğitim faaliyetine katılan kişi ve fimalar; Asrınşah Mobilya-Aydın Akşen, Aycibin Yapı- Ersin Aycibin, Dere Orman Ürünleri-Fatih Yılmaz, Dora Mühendislik, - İbrahim Kocabaldır, Çamlar Mobilya-Ebru Çam İlter, Harun Mutfak Banyo Mobilya-Harun Erkan, Moda Modüler- Osman Pehlivan, Oytunlar Orman Ürünleri-Ahmet Oytun, Pemode Mobilya- Müzeyyen Pehlivan, Pietra Life Mobilya-Yasin Dönmez, Sahi Sosyal Hizmetler Mobilya- Erdem Sert, Se-Ba Orman Ürünleri- Gülçin Semizoğlu, Dilek Yılmaz, Cemil Çetin, Taşka Ahşap-Onur Taş, Tegas Mühendislik- Hakan Hasekioğlu ve ÇTSO Dış Ticaret Uzmanı Bülent Bogadır.