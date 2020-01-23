ÇTSO, yurt dışı gezileriyle, İlin rekabet gücünü arttırmak istiyor

23 Ocak 2020

Halim ASLAN / Çanakkale

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen geziye; Yönetim Kurulu üyesi ve 12 no’lu Meslek Komite temsilcisi Ersin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Temiz, 12 no’lu Meslek Komite Üyeleri Mustafa Özcan, Orhan Dom, Recep Yılmaz, Timur Ay ve meslek grubu sektör temsilcileri ile Genel Sekreter Sema Sandal katıldı.

İş Gezisi hakkında açıklamalarda bulunan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu; “mücevherat sektöründe faaliyet gösteren Komite ve Sektör temsilcilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz İtalya ziyaretimiz son derece verimli geçti. Oda olarak her sektörde ilimizin rekabet gücünü ve firmalarımızın kurumsal kapasitesini uluslararası platformlarda arttırmak üzere, KOSGEB destekli Yurt Dışı İş Geliştirme ziyaretleri düzenliyoruz.

Milano’ya düzenlediğimiz yurt dışı iş geliştirme ziyaretimizin ilk gününde Milano Ticaret Ataşeliğini ziyaret ederek, ilimizin ekonomisi ve öne çıkan sektörler ile mücevherat sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında Milano Başkonsolsumuz, Özgür Uludüz, Milano Ticaret Ataşemiz Dr. Emre Orhan Öztelli ve Uzman, Gizem Yurtalan ile görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Ziyaretin ikinci ve üçüncü günlerinde ise Milano Ticaret Odasını ziyaret ederek, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren, sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve burada ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Semizoğlu, Vicenza’da düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından “2020 Prestijli Fuar” listesinde yer alan Vicenzaoro 2020 Mücevher ve Değerli Eşyalar fuarını da ziyaret ettiklerini, böylece sektördeki yeni trendleri ve gelişmeleri yerinde görme imkanına da sahip olduklarını söyledi. Semizoğlu “ dış ticarette, rekabet gücümüzü arttırmak istiyorsak, önceliğimiz ikili iş görüşmeleri olmalı. ÇTSO olarak bundan sonraki süreçlerde bölgemizin öncelikli sektörlerini, yurt dışı pazarlara taşımak üzere ikili görüşmelere ağırlık vereceğiz” dedi.