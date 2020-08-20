Çukurova Teknokent, Adana’yı sinemacılığın merkezi yapacak

20 Ağustos 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Çukurova Teknokent, doğal bir film platosu özelliklerine sahip Adana’da sinema sektörünün gelişmesi için teknolojik altyapı oluşturuyor. Çukurova Teknokent Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, sanayide kimya, tekstil gibi temel sektörlerin yanı sıra sinema alanında da özel bir geçmişe sahip kentte film endüstrisinin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Teknokent bünyesindeki Girişimcilik Merkezi’nde film endüstrisine yönelik teknolojik altyapı oluşturduklarını açıklayan Prof. Dr. Çolak “Özellikle dijital yaratıcı sektörler dediğimiz film, oyun, animasyon, çizgi film gibi alanlarda gençleri yetiştirmek istiyoruz” dedi. Merkezde oyuncunun kamera ve bazı aparatları üzerine giyerek yaptığı hareketleri dijital film karakterlerine aktaran ‘motion chapter studio’ gibi sistemler kurduklarını, Kanada’dan gelişmiş yazılımlar aldıklarını belirten Çolak “Girişimci gençlerimiz bu olanakları kullanarak filmler çekecek” dedi. Adana’nın bir ‘sinema kenti’ olduğunu vurgulayan Çolak, “Kısa film çekmek isteyen gençlerimiz için 4 K kamera, action kamera, drone kamera, lens sentleri, ışık, ses sistemleri gibi teknolojik cihazlar aldık. Neredeyse profesyonel film çekilebilecek bir altyapı kurduk” diye konuştu.

“Dijital yaratıcı sektörlerin üssü olmak istiyoruz”

Adana’nın film sektöründe İstanbul’a alternatif bir cazibe bölgesi olmasını istediklerini ifade eden Çolak, şunları söyledi: “Burayı sinema, film, oyun, animasyon gibi dijital yaratıcı sektörler açısından bir üs haline getirmek istiyoruz. Çukurova Teknokent de bunun öncüsü olacak” ifadesini kullandı. Bu alandaki çalışmalarının yurt içi ile sınırlı olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki film endüstrisi içerisinde de Adana’da film çekimi yapılmasına yönelik girişimlerde bulunduklarını belirterek, “Oradan da güzel haberler gelecek diyebilirim” dedi.

Çolak, ABD’den Çukurova'ya döndü



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan, ABD’de Florida Üniversitesi’nde elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans, işletme alanında doktora yapan Prof. Dr. Selçuk Çolak, Türkiye’ye döndükten sonra Çukurova Teknokent bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi ve Adana Girişimcilik Merkezi’nde koordinatörlük görevlerini üstlendi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne (TOBB) de akademik danışman olarak hizmet veren Prof. Çolak, yaklaşık iki ay önce Çukurova Teknokent Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Aamir Khan, yeni filmi için Adana’da mekan araştırdı



Altın Koza Film Festivali ile yarım asırdır Türk sinemasında önemli bir yer edinen, çok sayıda ünlü yönetmen ve oyuncunun yetiştiği Adana, yerli ve yabancı sinemacılardan yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıllarda James Bond-Skyfall fi lminin çekildiği, halen “Bir Zamanlar Çukurova’da” dizisi ve sinema fi lmi “Dayı”nın çekimlerinin devam ettiği kent, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Hintli sanatçı Aamir Khan’ı da konuk etti. Khan, Adana’da yeni fi lminin çekimleri öncesi mekan araştırması yaptı.