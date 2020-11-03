Çukurova Üniversitesi'nin botanik bahçesi, sanayicilerden işbirliği bekliyor

03 Kasım 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı ve Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, 1973 yılında ÇÜ’nün kurulması ile birlikte botanik bahçesi için 800 dönüm yer ayırıldığını, zamanla bunun 150 dönüme kadar düştüğünü söyledi. Şu anda 150 dönümün 50 dönümünü kullandıklarını anlatan Prof. Dr. Çakan “Toplam 2 bine yakın bitkimiz, 7 adet alt bahçemiz var” dedi. Alt bahçeler arasındaki tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünde 200’e yakın tür olduğunu ifade eden Çakan, “İnsanlar tıbbi bitkileri tanısın istiyoruz, hangisi faydalı, hangisi zehirli, hangisi nasıl tüketilir, bu konularda bilgi edinmeleri için çalışıyoruz” dedi. Bu bitkilerin sanayi alanında işlenerek, ilaç ve kozmetik yapımında da kullanılabileceğini vurgulayan Çakan, “Ayrıca dokuz dönümlük lavanta bahçesi yaptık. Burası ile bağlantılı bir arıcılık çalışması yapılabilir ya da lavantadan elde edilen yağın kalite bakımından geliştirilmesi için çalışma yapılabilir. Burası aslında sanayi için açık bir yer, işbirliği yapabileceğimiz alanlar var” diye konuştu.

Palmiye bahçesinde de cüce palmiyeden devasa boyutlardakine kadar 50’ye yakın tür olduğunu bildiren Çakan, şöyle devam etti: “Botanik bahçeleri bulundukları ülkede, şehirde ve üniversitede aslında bir vitrindir. Günümüzde insanlar kutu gibi evlerde yaşar. Hayatında yeşil ağaç görmemiş insanlar buraya geldiği zaman ruhsal olarak kendilerine gelir. Öğrenciler için de eğitim alanı oluşturduk, her öğrenciye 3 metrekarelik toprak alanı verdik, oraya istedikleri meyveyi sebzeyi ekiyorlar, bakıyorlar ve hasat ediyorlar. Pandemide öğrencilerin ziyareti durdu ancak salgın sonrası projeyi devam ettireceğiz.”

Botanik bahçesini turizm açısından da önemli bir işlevi yerine getirebileceğini ifade eden Çakan, “Her şehirde botanik bahçesi yoktur. Geçen sene sadece öğrenci olarak 4 bin 500 kişi geldi. Buranın yıllık potansiyeli 10 bini geçer. Turistler için gezilecek destinasyonlardan bir tanesidir ve şehri turizm gelirine katkıda bulunur” diye konuştu.

Botanik bahçesi, iş insanı Gökyiğit’in desteğiyle ayakta duruyor

Prof. Dr. Halil Çakan, botanik bahçesinin, işadamı Ali Nihat Gökyiğit’in desteğiyle 2016’da resmi olarak açıldığını belirterek, “Ali Nihat Gökyiğit Eğitim ve Araştırma Vakfı buraya 3 milyon liraya yakın bağış yaptı” dedi. Adana iş dünyası ve yerel yönetimlerin de bu desteğe katılmasını isteyen Çakan, şöyle devam etti: “Buranın geliştirilmesi için planlarımız var ancak maddi destek gerekiyor. İş dünyası ve yerel yönetimlerden destek bekliyoruz. Gaziantep’deki botanik baçesinde en az 20 kişi çalışır, giderlerini belediye karşılar. Dünyada sanayi kuruluşları doğayı kirlettikleri için kötü imajlarını düzeltmek adına botanik bahçelerini desteklerler. Havayolu şirketi Boeing, İngiltere’de 200 kişinin çalıştığı iki botanik bahçesinin masraflarını karşılıyor, milyonlarca dolar destek veriyor Biz o kadar değil, ufak bir destek istiyoruz. Adana’nın ekmeğini yiyorsanız Adana’ya bir katkınız olsun.”