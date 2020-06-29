Çukurova’da bu yıl buğday hasadı verimli geçti

29 Haziran 2020

Eray ŞEN-ADANA

Çukurova Un Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Bağış, bu yıl Türkiye’nin buğday üretiminin 20 milyon tonu geçeceğini söyledi. Dernek olarak Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye’de faaliyet gösterdiklerini, ancak Türkiye genelindeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Bekir Bağış, “Geçen sene Türkiye’de 18 milyon ton buğday üretimi yapıldı. Bu sene ise Trakya’dan, Güneydoğu’dan gelen haberler olumlu sonuçlar gösteriyor. Toplamda 20 milyon ton, hatta 21 milyon tona yakın üretim bekliyoruz. Bu da Türkiye’nin iç piyasada ihtiyacı olan miktar. Yani buğday açığımızı bu sene, en geç gelecek sene kapatıyoruz” şeklinde konuştu.

Buğdayın tonu ortalama bin 680 TL

Buğday hasadının ilk olarak Çukurova’da başladığını, bugünlerde Trakya’nın hasat ettiğini, 15 gün sonra da Orta Anadolu’nun hasat edilmesiyle tamamlanacağını ifade eden Bağış, “Çukurova olarak biz kazasız belasız hasadımızı bitirdik. Hem verim hem kalite olarak çok güzel buğdayımız oldu. Bu sene yağışlar ekinin yeşil olduğu dönemde yağdı, bu da verimi artırdı” ifadesini kullandı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl alış fiyatını 1.650 TL olarak açıklamasının çiftçi açısından olumlu olduğunu vurgulayan Bağış, şu anda buğdayın piyasa fiyatının kalitesine göre değişmekle birlikte ton başına ortalama 1.680 lira olduğunu ifade etti. Bağış, “Fiyatın biraz daha yükselmesini isteriz. Fiyat artacak ki çiftçi ekecek. Bu sene rekolte ile birlikte ekim sahaları da arttı. Ekimin fazla olmasının en büyük sebebi, geçen sene TMO’nun satış fiyatını yüksek açıklamasıydı” yorumunu yaptı. Pandeminin ilk günlerinde insanların marketlere akın ederek, temel gıda maddeleri aldığını hatırlatan Bağış, “Artık ikinci dalga da gelse kimse un, makarna gibi ürünler için marketlere saldırmaz” dedi.