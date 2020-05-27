Çukurova’da pandemi ile mücadeleye 3.5 milyon TL destek

27 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk

Çukurova Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda tüm kalkınma ajansları ile birlikte başlatılan ‘COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ kapsamında başvuru sahiplerinin Mersin Valiliği, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve sağlık cihazları üretimi gerçekleştiren 2 KOBİ olduğu 4 projeye hibe desteği sağladı. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen programda Mersin’den 2, Adana’dan da 2 olmak üzere toplamda 4 projeye 3,5 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Tarımsal üretimin devamlılığı için mevsimlik tarım işçileri pandemiden korunacak

Mersin Valiliği, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve illerin ya da ilçelerin Sağlık Müdürlükleri, Tarım ve Orman Müdürlükleri ya da Kaymakamlıkların başvuru sahibi oldukları 2 projenin mevsimlik tarım işçileri arasında salgının başlamadan yayılmasını önlemek üzere hazırlandığını söyleyen Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, “İki projemizde de hem dezavantajlı kesimin korunması hem de gıda tedarik zincirindeki en önemli halkalardan biri olan tarımsal üretimin salgın ve sonrası için sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. Bölgemizde 40 binlik bir nüfusa sahip olduğu tahmin edilen ve önemli bir kısmı çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları çadır alanlarının sağlık ve hijyen açısından kontrol altına alınması, dijital uygulamalarla takip edilmesi, koruyucu ekipman kullanımı gibi hususlarda eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanında fiziksel koşulların sağlanması da proje kapsamında gerçekleştirilecek” dedi.

Üretilecek cihazlar ile kısa vadede 25 bin hastanın tedavisine katkı sağlanacak

Sağlık cihazı üreten 2 KOBİ’nin hazırladığı projelerden de bahseden Dr. Lutfi Altunsu, “Bölgemizde önceden ithalat yaparak satış yapan bir KOBİ’miz ventilatör solunum devrelerini ve ülkemizde üretimi olmayan bebek ve küçük çocuklara yönelik devreleri üreterek hem bölgemiz hastanelerinin ihtiyaçlarını yapacakları hibe ile sağlayacak hem de ihracatını yapabilecektir. Gaz prizi, vakum regülatörleri ve ameliyat panelleri üreten diğer KOBİ’miz ise kapasitesini artırarak hem ülkemizin ihtiyacına cevap verecek hem de ihracat yapabilecektir. Bu kapsamda kısa dönemde yurtiçinde 25 binin üzerinde hastaya orta ve uzun dönemde ise yurt dışında 75 bin hastaya katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Pandeminin ardından yeni normale geçiş sürecinde sektörlere destek olmak amacıyla bölgesel projeler hazırladıklarını belirten, Dr. Lutfi Altunsu, şunları söyledi: “İmpact Hub İstanbul ile birlikte iki kez COVİD ile ilişkilendirilebilecek sosyal ve ekonomik problemlere odaklı sosyal girişimcilik atölyeleri ve webinar paneli düzenleyerek bu kapsamda proje fikirleri geliştirilmesine katkıda bulunduk. Mersin Üniversitesi, Mersin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği halinde turizm sektöründe yer alan işletmelerimize yönelik eğitim çalışmalarına başladık.”