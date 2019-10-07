Cumhurbaşkanı Çarşamba günü İnegöl Mobilya Fuarı’na geliyor

07 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Mobilyanın dünyaya açılan kapısı, Türkiye’nin mobilya modasını belirleyen İnegöl’de bu yıl 42’incisi gerçekleştirilen MODEF EXPO Fuarı kapılarını açtı. Fuara yerli ve yabancı mobilya firmaları yoğun ilgi gösterdi. Fuarın açılış töreninde konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 184 firmanın boy gösterdiği fuarda, geçtiğimiz yıl 5 kıtadan 92 ülkenin ziyaret ederek İnegöl Mobilyasını yerinde incelediğini anımsattı. Bu yıl 100 ülkeden ziyaretçi beklediklerini kaydeden Uğurdağ, “Yaşanan ekonomik sorunları aşma noktasında MODEF EXPO, sektörün çıkış anahtarı olacak” dedi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, İnegöl’ün 2018 yıl sonu itibari ile 1 miyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ilçe olduğuna vurgu yaparak, “İnegöl, dış ticaret fazlasına pozitif yönde en büyük katkıyı veren üretim merkezlerinden. İnegöl’ün toplam ihracatın yüzde 46’sını mobilya sektörü kazandırıyor. Bu sektöre bir Ar-Ge, bir Mükemmeliyet Merkezi’ni kazandırmak istiyoruz. Çünkü Türkiye’de üretilen her 3 mobilyadan biri İnegöl’den” dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, Bursa'nın ihracattaki en büyük destekçisinin İnegöl ilçesi olduğunu vurguladı. İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da, “2002 yılında İnegöl’de 25 milyon dolar olan mobilya ihracatı bugün 500 milyon dolara yaklaştı. Mobilyadaki ihracat 17 kat artmış. Ama biz kendimizle yarışıyoruz. Bursa ise ihracatını 2 milyar 700 milyon dolardan bugün 15 milyar dolara çıkardı. Bursa 25 milyar dolar ticaret hacmine sahip, İnegöl ise 1,5 milyar dolar civarı ticaret hacmi bulunuyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Ekim Çarşamba günü MODEX Expo fuarını ziyarete geleceğini müjdeleyerek, “Bu ziyaret işlerimize ivme kazandıracak. Bu fırsatı iyi değerlendireceğimizi umuyorum” dedi. Fuarda, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da hazır bulundu.