Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarım çağrısına Trabzon’dan destek

16 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO- TRABZON

Türkiye’nin kuruluş bakımından en eski borsaları arasında yer alan ve özellikle de fındık ihracatının büyük kısmını yapan firmaların üye olduğu Trabzon Ticaret Borsası’ndan da (TTB) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimat ve yaptığı çağrıya destek geldi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, toprak ve enerjinin geleceğin en önemli ve avantajlı sektörleri arasında ilk sıralarda yer alacağının uzmanlar tarafından ortaya konduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Türkiye sahip olduğu topraklar, yer altı ve yer üstü kaynakları ile dünyanın en elverişli coğrafyaları arasındadır. Bu özelliğimizi bugüne kadar istenilen ölçüde avantaja çevirememiş olabiliriz. Ancak bunun artık, ‘böyle gelmiş, böyle gider’ anlayışı ile sürmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘salgının ardından dünya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek geleceği ve gerçeği işaretlemiştir. Toplum olarak tarımda verim ve kaliteyi ön plana çıkararak ‘Üreten bir Türkiye’ yaratmak için çaba göstermek, plan ve projeleri ona göre dizayn etmek, bunu da yapacak kişi ve kesimlere desteği azami düzeyde vermek zorundayız. Hemen akabinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devlete ait olan ve genelde atıl durumda bekletilen tarım alanlarının da üreticilere ücretsiz kiralanması kararı gidişatın doğru olduğunu göstermektedir.”

Fındıkta 1.5 milyon ton üretim, 5 milyar dolarlık ihracat…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşması için üretim, ihracat, sanayi, ticaret ve altyapının uygun hale getirileceğine işaret ettiğini hatırlatan Eyyüp Ergan, borsa olarak işlem hacminin büyük kısmını teşkil eden fındığa sözü getirerek şunları söyledi:

“Bu hedefler, bizim 17 yıldan beri en önemli tarımsal ihracat ürünümüz olan fındıkta yaptığımız ve bugün sektörün tümü tarafından da örnek alınan verim ile kalitenin arttırılması çalışmalarının ne denli isabetli olduğunu ortaya koymuştur. Ticaretin, özellikle de ihracatın daraldığı bu zor dönemde dahi aksamayan, aksine artan fındık ihracatımız, bu sektöre verilecek her teşvikin fazlası ile getirisi olacağını göstermektedir. Bu vesile ile devletin de fındıkta desteği artık, toprağa değil, bu toprakta üretilecek ürüne vermesi lazımdır. 2009’dan beri uygulanan alan bazlı destek, miadını doldurmuştur. Destek ve teşvik, kalite ile birlikte üretimi arttırana verilmelidir. Dünyanın tarımda gelişmiş ülkeleri de bunu böyle yapıyorlar. Fındıkta da çok üretip, çok satma hedefine yönelik politikaları hayata geçirme zamanı çoktan gelmiştir.”

Bu hedef için, 720 bin hektarlık fındık bahçesinde son yılların ortalaması 650 bin ton olan kabuklu fındık üretimini, yılda en az 1 milyon 500 bin tona çıkarmak gerektiğine dikkat çeken Eyyüp Ergan açıklamasını şöyle tamamladı:

“İhracatımızı da ilk etapta 500 bin ton iç fındığın üzerine çıkarıp, 2023 için konulan 4 milyar dolar ihracat hedefinin üzerine taşımalıyız. Bunları planlı ve projeli çalışma ile az yatırım ama çok emekle kolaylıkla yapabiliriz. Bizler Cumhurbaşkanımızın çağrısına, ‘Fındık bahçelerinde çok üretip, çok toplayalım, çok satalım, çok kazanalım’ diyerek iştirak etmeyi hedef ve görev edindik.”