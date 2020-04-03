Dalgakıran: “Ayrımı yapılmaksızın, tüm sektörlerin desteklenmesini istiyoruz”

03 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bütün dünyanın savaştığı koronavirüs ile ilgili alınan önlemler kapsamında sektör ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, “Büyük adaletsizlik var. Dünyadaki uygulamalara baktığınızda hiçbir sektör ayrımı gözetmeksizin çalışanıyla, memuruyla, esnafıyla, sanayicisiyle komple herkesi destek kapsamına aldılar. Bu iş için de büyük kaynaklar ayırıyorlar. Biz biliyoruz ki kamunun kaynakları sınırlı” dedi. Belirlenen 16 sektör içinde endüstriyel mutfak ve araç kiralama gibi sektörlerin de yer aldığına işaret eden Dalgakıran, “Bu süreçte en fazla iş yapan ve peşin parayla çalışan gıda gibi sektörler de koruma kapsamında. Peki, makinecileri ne olarak görüyorlar? Dünyada şu anda yatırım yapan var mı? Bu ülkede şu anda yatırım yapan var mı? Makine dediğimiz yatırım malıdır. Dünyada en büyük ticaretin döndüğü sektördür. Mücbir sebebe dahil edilmemesi akıl alır gibi bir uygulama değil” diye konuştu.

“Makine sektörü stratejiktir”

“Biz makineciler olarak “Bizi de buraya alın” demiyoruz. Türkiye’de sektör ayrımı yapılmaksızın, hiçbir istisna olmadan tüm sektörlerin desteklenmesini istiyoruz” diyen Adnan Dalgakıran, stratejik sektör olarak kabul edilen makine sektörünün kapsam dışı bırakılmasının kabul edilebilir bir açıklamasının olmayacağını dile getirdi. Dalgakıran, şöyle konuştu; “Dünyanın yaşadığı bu felaket bize şunu gösterdi. Bütün dünya teknolojisini konuşturmaya çalışıyor. Solunum cihazı dediğimiz şey bir makine. Sağlık çalışanları için maskeleri makineler basıyor. Hastanelerde negatif basınç odalarında makineler çalışıyor. Dolayısıyla yetkililere sesleniyorum. Bu yanlış acilen düzeltilsin.”

Durmazlar Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz da makine sektörünün öncelikli olarak desteklenmesi gereken sektörlerin başında geldiğine işaret etti. Durmaz şunları söyledi:

“Ülkeleri öne çıkaran teknolojide geldikleri noktadır. Bugün dünyanın içinde bulunduğu süreçte bu çok daha iyi anlaşılıyor. Makine sektörü olarak geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojimizle ülkemizin adını dünyada duyuruyoruz. Makine stratejik bir sektördür. Makine olmazsa bir kalem dahi üretemezsiniz. İlk önce desteklenmesi gereken sektörlerin başına makine gelir.”