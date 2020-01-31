“Değerler Avrupa’ya göre kat kat yüksek”

31 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Elektromanyetik Kirlilik İzleme projesinin 2019 ölçüm sonuçları kamuoyuna açıklandı. Projeyi yürüten Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, elektromanyetik alan kirliliğinin ciddiye alınması gereken bir çevre sorunu olduğunu vurgulayarak kirlilikten en çok çocuklar ve yaşlıların etkilendiğine işaret etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün elektromanyetik kirliliği kanser yapıcı etkenler listesine aldığını ifade eden Prof. Dr. Çerezci, “Limit değerler İtalya, Hollanda, İsviçre’de çok düşük iken bizde çok yüksek. Planlamaları doğru yaparak değerleri aşağıya çekmeliyiz” dedi.

Manyetik alan seviyesi yüksek

Proje kapsamında 73 ölçüm yaptıklarını belirten Prof. Dr. Osman Çerezci, “Yapılan ölçümler sonucu elde edilen veriler DSÖ ve Avrupa ortalamalarına göre yüksek seviyelerde. Yüksek gerilim hatları ve trafolarla ilgili incelemelerde maksimum 5.2 manyetik alan seviyesi tespit edildi. Nilüfer’de 2019 ölçüm değerlerine göre ortalama seviye 1.32 iken Avrupa bu oran 0.07 ve bu da gösteriyor ki bizdeki oran kat kat fazla. Ayrıca Nilüfer’de baz istasyonlarıyla ilgili yapılan incelemelerde 2019 yılı ortalama seviye 1.12 V/m’dir. Bu da Avrupa’ya göre 2 kat yüksek seviyede” diye konuştu.

“Yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyorum”

Nilüfer Belediyesi olarak halk sağlığı adına çevre sorunlarına özel bir önem verdiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “2010 yılından bu yana, yaklaşık 2 bin ölçüm gerçekleştirdik. Ülkemizde gerek yüksek gerilim hatları kaynaklı ve gerekse de baz istasyonu kaynaklı elektromanyetik alan seviyesi, örneğin İtalya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerini kat kat aşıyor. Yetkilileri yapılan bu bilimsel araştırmaların sonuçlarını, dikkatle değerlendirmeye, elektromanyetik kirliliğe karşı duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi. Erdem, iletişim teknolojisi gelişirken, insanların maruz kalacağı elektromanyetik kirliliğin nasıl kontrol edileceği üzerinde de düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.