26 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) hızla değişen dünya ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kamu yönetimlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğiyle düzenlediği ‘Rekabet ve Kalkınma İçin Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri’ dizisinin sonuncusu da gerçekleştirildi.

24 Nisan 2019 tarihinde başlayan, yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının üst ve orta kademe yöneticilerine yönelik hazırlanan ve 3 ay süren seminerler dizisinin altıncısı ve sonuncusu düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yine kalabalık bir katılımla gerçekleşen seminerde, İzgören Akademi’den Acun Erkuloğlu, ‘Zaman Yönetimi’ konu başlığında önemli bir sunum yaptı.

8.500 adam/saatlik eğitim programı yapıldı

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, ‘Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’ diyerek yola çıktıklarını ve kamuda yer alan binin üzerinde personelin seminer programlarından faydalandığını açıkladı. Gerim, “Toplamda 8.500 adam/saatlik bir eğitim programını sizlerin katılımıyla gerçekleştirmiş olduk. Bu yoğun katılım bizlere bundan sonraki çalışmalarımızda yol gösterici olacak, benzer programların hazırlanmasında rehberlik edecektir” dedi.

“Değişime ve gelişime açık olmalıyız”

Gerim sözlerini şöyle noktaladı: “Sürekli değişen ve gelişen teknoloji ve bilgi çağında, insan kaynaklarımızın bilgili olması, gelişmeleri takip etmesi ve kendini sürekli geliştirmesi elzemdir. Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek daha hızlı ve etkin cevap verebilmek için teknoloji ve dijital dönüşüm alanında yapılması gerekenleri iyi planlamalı ve hayata geçirmeliyiz. Değişime ve gelişime açık olmalı, değişime direnen değil değişimi yöneten kurumlar olmalıyız.”

Katılımcılara sertifikaları verildi

Etkinlik sonrasında, Bursa Vali Yardımcıları Mustafa Özsoy ve Nevzat Ergün ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim tarafından eğitimci Acun Erkuloğlu’na, hediye takdim edilirken 6 seminere de katılan katılımcılara, sertifikaları da verildi.