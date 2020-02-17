“Değişimi başlatmanın tam zamanı”

17 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Türkay, yaptığı değerlendirmede, hem Türkiye’nin, hem dünyanın, göreceli olarak daha yavaş kalkınma sürecinden geçitiğni ifade etti. Türkay, “Aynı zamanda çalışan alışkanlıkları, çalışan beceri gereksinimleri, iş yapma şekilleri, dijitalleşme, ürün ömürlerinin kısalması gibi pek çok parametrede önemli değişimleri yaşıyoruz. Bu da karar vermemizi ve bir o kadar da işimizi zorlaştırıyor” diye konuştu. Hızlı karar verip, aksiyona geçenlerin avantaj sağlamaları için uygun bir zaman olduğunu ifade eden Türkay, “İşler açıldığında hazır olacaklar. Yatırım kararı almayıp, “bekle görü” seçenlere göre birkaç adım önde olacaklar. Çünkü bu süreç, sadece değişen iş yapış şekillerine uyum haricinde, ekibinizin de yeni ekosisteme göre oluşturulması, eğitilmesi, yetenek çekimi ile de geçecek. Ekonomik ortam gelişmeye başladığında, tüm firma olarak sıçramaya hazır olacaksınız ve yakalamanız gereken konu daha az olacak. Yeni iş yapış şekilleri aynı zamanda konunuz ile ilgili bazı sektörlerle iş birliği de gerektirmekte. Bu ilişkileri belirleyip, beraber ortak strateji oluşturup, ekiplerin anlaşmasını sağlamak, zaman alan konular, makine teçhizat yatırımı gibi değil. Yeteneği çekmenin ya da olanı işte tutmanın ve geliştirmenin zor olduğu hepimiz yaşayarak görüyoruz” dedi.

Türkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönem daha değişik becerileri olan ekiplere ihtiyacımız olacak. Dijitalleşme ile veri kullanımını daha akıllı hale getirerek; satın alma, planlama, talep tahmini, lojistiğin verimlileştirilmesi gibi konularda önemli gelişmeler sağlanacak ve böylece, gelir artırmada, marjları büyütmede ciddi mesafeler kat etmiş olacağız. Teknolojiyi kullanarak, değişimi başlatmanın, verimli, hızlı cevap verebilen, güçlü ve esnek olan bir yapıya ulaşmanın tam zamanı.”