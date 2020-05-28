Demirel'in köyüne örnek proje

28 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Isparta'ya bağlı Atabey Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğum yeri olan ve anıtmezarı ile Demokrasi Müzesi'nin bulunduğu İslamköy'de kadınların ekonomik gücünü artırmak amacıyla proje hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yeni iş alanlarının açılmasını, işsizliğin azaltılmasını, ekonominin canlandırılmasını ve mikro işletmecilik alanında bölgede rol model olmayı hedefleyen ''İslamköy Üretici Kadınlar Projesi'' destek almaya hak kazandı.

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile Atabey Kaymakamı Göksu Bayram’ın imzaladığı sözleşme ile proje uygulanmaya başlandı. Proje ile bölgedeki ihtiyaçlara uygun olarak kadınların nitelikli ve üretken ve sermaye yapılarını yönetebilme kapasitelerini güçlendirerek, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile istihdama katılımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Uygulamaya konulan proje ile İslamköy’e, üretici kadınların doğrudan tüketici ile buluşmasını sağlayacak kahvaltı salonu ile bir mutfak kazandırılacak. Kurulacak mikro işletmelerin bölgede rol model olup yeni iş yerlerinin açılması için sinerji oluşturması da sağlanacak.

Böylece İslamköy ve Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi destinasyonları için bölgeye gelen turistler için yapılacak yiyecek-içecek hizmet sunumu ile tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve bu sayede üretici kadınların gelirlerinde artış sağlanacak.