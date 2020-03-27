Demirtaş OSB, işletmelerinden işçi çıkarmayacak

27 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, gerek bireyler gerekse de kurumlar olarak hep beraber zorlu bir sınavdan daha geçildiğini söyledi. Çevikel, tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının, insanların yaşamı ile birlikte ülke ekonomisini de giderek daha fazla tehdit eder bir konuma geldiğini belirtti. Nilüfer Çevikel, iş dünyası temsilcileri olarak her türlü iş birliğine ve özveriye hazır olduklarını ifade ederek, “Virüs salgının tüm işletmelerimizdeki çarkları yavaşlattığı, hatta durma noktasına getirdiği zorlu bu dönemde, DOSABSİAD Yönetim Kurulu olarak aldığımız ortak kararla işçi çıkarmayacağımızı taahhüt ediyoruz” açıklamasını yaptı. “Firmalarımızın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan çalışanlarımızın mağdur olmaması ve toplum düzenin sağlam bir şekilde korunması için tüm iş insanlarımızın gereken en yüksek fedakârlığı yaptığından ve yapmaya devam edeceğinden şüphemiz yok” diyen Başkan Çevikel, seferberlik anlayışı ve milli birlik ruhu ile yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın, işçi-işveren dayanışmasıyla ortaya konulacak güçlü bir duruşla mümkün olabileceğini kaydetti.