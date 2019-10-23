“Deneyerek Öğreniyorum” projesiyle 300 bin kişiye ulaşacak

23 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA – Bursagaz’ın doğalgaz kullanımına yönelik her yıl düzenlediği bilinçlendirme kampanyasının tanıtım toplantısı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli’nin katılımıyla yapıldı.

Kampanya tanıtım toplantısında konuşan Çermikli, 4’ü dağ ilçesi olmak üzere Bursa’da 11 ilçede faaliyet gösterdiklerini belirterek, 1 milyonun üzerinde bir abone sayısına ulaştıklarını, tek ve nihai hedeflerinin Bursa’nın her noktasına temiz, çevreci, güvenli yakıt olan doğalgazı iletmek olduğunu vurguladı. Çermikli, “Ailenizin güvenliği sizin elinize” sloganıyla düzenlenen kampanyası kapsamında mart 2020’ye kadar bir çok platformda, farklı araçlar kullanılarak abonelerin güvenli doğalgaz kullanımı konusunda bilgilendirileceğini aktardı. Bugüne kadar her yıl 5 bin öğrenciye bilgi verdiklerini belirten Bora Çermikli, bu yıl aralık ayında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (BTM) “Deneyerek Öğreniyorum” projesini kalıcı olarak hayata geçireceklerini duyurdu. BTM’de kurulacak maket üzerinde çocukların güvenli doğalgaz kullanımını deneyerek öğrenmesini planladıklarını dile getiren Çermikli, 150 bini 4-18 yaş arası çocuklar ve gençler olmak üzere yılda ortalama 300 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Lisans alanları dahilinde doğalgaz kullanım oranın yüzde 80 olduğunu, Türkiye’de 1.000 metreküp olan hane tüketiminin Bursa’da 850 metreküp olduğunu da belirten Bora Çermikli, imarsız alanlarda iyileşmelerin sağlanması halinde bu oranın artacağını aktardı.

Konut ve sanayide doğalgaz dönüşümü hedefleniyor

Alinur Aktaş da imar problemi olan yerleşim yerlerinde de doğalgaz kullanımına başlanabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini, hem konut hem de sanayide kentin tamamında doğalgaz dönüşümünün tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Aktaş, “Başlangıç maliyetlerini minimize etmek için kampanyalar yürütüyoruz. Kaymakamlarla, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşerek kömür dağıtımını gaza dönüştürme noktasında sosyal gaz projemizi daha geniş imkanlarla yaymak istiyoruz. Katı yakıt tüketimini azaltmamız gerekiyor. Sanayilerle alakalı biraz daha opsiyonlu davranacağız” diye konuştu.