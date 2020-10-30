Denizli, Bakan Varank’tan inovasyon merkezi sözü aldı

30 Ekim 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Denizli ziyaretinde, odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi, yerli otomobil TOGG ile İHA ve SİHA’ların yedek parçalarını üretebileceklerini söyledi. Avrupa Birliği’nden 5 milyon Euro hibeli Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “Şehrimizde sanayimizin çeşitlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Projemizi, Denizli OSB’de tahsis edilen 1000 metrekarelik kapalı alanda kuracağımız merkezde uygulamaya geçireceğiz. Yerli otomobilimiz TOGG’un göğüslük, tavan kaplama, koltuk, ön konsol, kaporta, hava filtresi gibi parçalarını, drone, İHA ve SİHA’ların aksam, sarf malzemesi ve yedek parçalarını imal ederek, milli kalkınma hamlemize katkı sunmak istiyoruz.”

Denizli olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın pilot uygulamalarında yer almayı arzu ettiklerini, böylece sanayi ve üretim altyapılarını daha da geliştirebileceklerini dile getiren Erdoğan, “2021 yılında Bakanlığınız koordinasyonunda gerçekleştirilecek inovasyon merkezlerinden birinin Denizli’de kurulmasını istiyoruz. Bu sayede imalat sanayi, tarım, gıda, kimya, tekstil ve konfeksiyon gibi sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretilebilecek, ortak bir çalışma ve paylaşım ortamı oluşturularak işletmelerimizin daha çok büyümelerine ve daha fazla istihdama yönelmelerine yol açılacaktır. İhracat ve ekonomide ilk 10’da yer alan, örnek girişimciliği ile bilinen şehrimize, bu tür yatırımlar çok yakışacaktır” diye konuştu.