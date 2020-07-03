Denizli Büyükşehir’e uluslararası çevre ödülü

03 Temmuz 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye birincisi Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu.

WWF-Türkiye’nin öncülüğüyle 2019-2020 yılı yarışmasına Türkiye’den Denizli, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Bursa Büyükşehir Belediyeleri katıldı. Yarışmada kentler sera gazı envanterlerini ve iklim değişikliği ile ilgili azaltım ve uyum hedeflerini uluslararası veri tabanı Carbon Disclosure Project (CDP) ile tüm dünya kentleriyle paylaştı. Yarışmaya katılan kentlerin iklim krizi ile mücadele yolundaki taahhütleri, uluslararası bilim insanları ve uzmanlar tarafından oluşturulmuş jüri tarafından değerlendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ulusal şampiyonu oldu.

‘Kentimi Seviyorum’ oylamasına katılacak

Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine hazırlanmak için Akıllı Şehir Uygulamalarının kullanılması, içme suyu sisteminin tek bir merkezden kontrol edildiği SCADA sistemi ile suyun verimli şekilde kullanılması, İklim Değişikliği Eylem Planı'nın hazırlanması Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ödül getiren uygulamalar oldu. Denizli, dünyada 62 kentin katılacağı 14 Eylül-11 Ekim arasında yapılacak "Kentimi Seviyorum" iletişim kampanyasındaki oylamaya da katılacak.

WWF, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın ulusal birincisi olmasını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a bir mektupla bildirdi. Belediye Başkanı Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, doğa ve çevreye verdikleri önemin uluslararası bir kurum tarafından ödülle taçlandırılmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Bir zamanlar hava kirliliğinden kuşların dahi uçamadığı bir şehirden bugün yemyeşil nefes alınabilir bir Denizli'ye kavuştuk. İklim Değişikliği Eylem Planı’nı birçok büyükşehirden önce hazırladık, örnek olduk” dedi.