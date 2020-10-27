Denizli OSB, 5 milyon metrekareye ulaştı

27 Ekim 2020

DENİZLİ-DÜNYA

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 19. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı. Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, OSB’nin 684 bin metrekare daha büyüyerek 5 milyon metrekareye ulaştığını, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı kurulduğunu, DOSTEK Koleji’ne 1500 öğrencinin başvuru yaptığını ve OSB bünyesinde Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Ticaret AŞ kurulduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde 81 firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Taş, “Bölgemiz katılımcısının ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde MEB’den devir alınan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Koleji’ne 1500 öğrenci müracaat etti. 270 öğrencinin kaydı yapıldı, toplam 730 öğrenciyle eğitim ve öğretime devam ediliyor” diye konuştu. Taş, şunları söyledi: “Okul öğrencilerinden eğitim bedeli, yemek ve servis ücreti alınmadı ve her yıl öğrencimize bir okul kıyafeti verilmesine devam edildi. Okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi ile yapılması planlanan yemekhane, mutfak, toplantı salonu ve atölye derslikler için Bölge Müdürlüğümüzce 2 bin 400 metrekare ek bina tamamlanarak hizmete açıldı.”

Kendi enerjisini üretecek

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı’nın kurulduğunu, vakfa OSB’de faaliyet gösteren firmaların üye olabileceğini, OSB’de A Tipi Genel Antrepo Yatırım İzni alınarak 3 milyon 500 bin TL sermayeli şirket kurulduğunu anlatan Taş, şöyle devam etti: “DOSTEM bünyesinde Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi yine eski fuar binamızın içinde açılarak ülkemizde ruhsat alan ilk Özel Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi oldu. Bölgemiz katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile 2 milyon TL sermayeli hisselerin tamamı bölgemize ait olan şirket kuruldu. Şirketimiz EPDK’dan tedarik lisansını aldı, ancak pandemi döneminde aktif hale getirilemedi.” Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, dönemlerinde her türlü çalışmada şeff afl ığı ilke edindiklerini belirterek, “Denizli OSB’de yapılan tüm eserler bölgemize hizmet için bir takım halinde, tüm yöneticilerimizle birlikte gerçekleştirildi” dedi.