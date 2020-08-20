Denizli OSB'nin mesleki eğitimine yoğun ilgi

20 Ağustos 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin, sanayicinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı’ndan devir alarak özel teknik koleje dönüştürdüğü DOSTEK Koleji’ne bu yıl talep patlaması yaşandı. 230 öğrenci kontenjanı olan kolejde eğitim görmek için bin 500 öğrenci ön kayıt yaptırdı.

İlk yıl 73 öğrencinin eğitime başladığı okula OSB yönetiminin yanı sıra sanayiciler de destek verdi, okulu tercih eden öğrencilere burs verildi. Denizli OSB yönetimi de mesleki eğitime ve okula ilgiyi artırmak için okul kıyafetlerini, öğle yemeklerini ve servisi ücretsiz olarak sağladı. Elektrik Elektronik Teknolojileri, Endüstri Otomasyon Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi Alanları’nda eğitim veren okula 2019-2020 eğitim öğretim yılında kontenjanın iki katı başvuru yapıldı.

Eğitim verilen tüm alanlarda kurulan atölyelere teknolojik makineler ve donanım alınırken, öğretmen kadrosu da yenilendi. Tam gün eğitim verilen okulda öğrenciler mesleki eğitimin yanı sıra kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile kendilerini geliştirirken, psikolojik danışmanlık ve öğrenci koçluğuyla akademik ve mesleki kariyerleri konusunda yönlendirildi.

Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, okulun iki yılda çehresinin tamamen değişmesinin bu yıl talep patlaması yaşanmasına neden olduğunu belirtti. Okul yönetiminin kayıt için LGS’de 250 puan barajı koyduğunu ifade eden Taş, “Anadolu Teknik Programı’na LGS’de 350 puanın altında alan öğrenci kabul edilmedi” dedi.

“2 yıl önce öğrenci arıyorduk”



Taş, 2 yılda sanayicinin mesleki eğitim hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. LGS’de 420 puan alan öğrencinin DOSTEK’i tercih ettiğini söyleyen Taş, “Bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için iki yıl önce ülke genelinde yaptığımız incelemeler sonucu Manisa modelini örnek alarak bölgemizdeki okulu devralarak özel mesleki ve teknik koleje dönüştürdük. İki yılda çok önemli başarı sağladık. İki yıl önce öğrenci ararken bu yıl kontenjanın 6 katı ön kayıt aldık” dedi.