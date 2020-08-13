Denizli’de makineye özel OSB için kamulaştırma başlıyor

13 Ağustos 2020

OSMAN NURİ BOYACI / DENİZLİ

Denizli’de makine imalatçılarına özel olarak kurulacak ve 2019 yılının sonunda tüzel kişilik kazanan Denizli Makine İhtisas OSB’de (DEMİOSB) Hazine’ye ait 1,5 milyon metrekare arazinin devri yapıldı. Yaklaşık 1 milyon metrekare kamulaştırmayla 2,5 milyon metrekare alana kurulacak DEMİOSB’nin Türkiye’nin en yeşil organize sanayi bölgesi olması öngörülüyor.

Denizli Sanayi Odası (DSO), Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle makine imalat sektörüne yönelik gerçekleştirdiği bir proje sonucunda ortaya çıkan üretim alanı ihtiyacı ve sektör temsilcilerinin talepleri üzerine Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalara başladı. DSO ve Makine Sanayici İşadamları Derneği’nin (MAKSİAD) girişimleriyle DEMİOSB’nin kuruluşu 2019 yılı sonunda bakanlık tarafından onaylandı. DSO, DEMİOSB için belirlenen bölgede yer alan TOKİ’ye ve Hazine’ye ait 1,5 milyon metrekare arazi için görüşmelere başladı. Daha önce TOKİ’ye verilen 1 milyon 342 bin metrekare alan yapılan girişimler sonucu Hazine’ye devredildi.

DSO ve DEMİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında toplanan Müteşebbis Heyet toplantısında 1,5 milyon metrekare alanın Hazine’den DEMİ- OSB’ye devri için ilgili bedellerin ödenerek protokollerin imzalandığını açıkladı. Keçeci, bu gelişmenin bölgenin kuruluşu için önemli bir aşama olduğunu söyledi. 1 milyon m2 arazi kamulaştırılacak DEMİOSB Müteşebbis Heyet Başkanı da olan Vali Atik, toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bundan sonraki aşamalar için kurumlar arası koordinasyonun daha iyi işlemesi talimatı veren Atik, alanda yapılacak kamulaştırma işlemlerini bizzat takip edeceğini belirtti. OSB’nin kurulacağı bölgede kamu yararı kararıyla yaklaşık 1 milyon metrekare arazi için kamulaştırma çalışmaları başlayacak.

Arazi yapısının engebeli olmasından dolayı, geniş bir yeşil alan barındıracak olan DEMİOSB’nin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin en yeşil organize sanayi bölgesi olacağını öngördüklerini söyleyen Müjdat Keçeci, 120 sanayi parselinin dışında sosyal tesisler, teknik okul, kadın istihdamını destekleyecek anaokulu ve laboratuvar gibi ortak kullanım alanları yer alacağını belirtti.