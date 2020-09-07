Denizlili ihracatçı İngiltere’yle STA istiyor

07 Eylül 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile dijital ortamda istişare toplantısı gerçekleştirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin ihracatının yüzde 15’inin İngiltere’ye yapıldığını belirterek, bu ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılmasını çok önemsediklerini söyledi. Toplantının moderatörlüğünü yapan Memişoğlu, birliğin haziran ayından bu yana ihracatında yaşanan artışa dikkat çekerek, yılın geri kalanı için iyimser olduklarını söyledi.

Brexit sürecini değerlendiren Memişoğlu, İngiltere’nin Gümrük Birliği’nden kaynaklı yükümlülük ve taahhütlerinin geçiş dönemi olarak ifade edilen 31 Aralık 2020'ye kadar devam ettirileceğini, anlaşma imzalanmaması halinde 1 Ocak’tan itibaren Birleşik Krallık ticaretinin DTÖ kurallarına tabi olacağını belirtti. Memişoğlu, “İngiltere, Denizli ihracatında çok önemli bir pazar ve ihracatımızda ilk sırada yer alıyor. 2019'da DENİB İngiltere’ye 355 milyon USD ihracat gerçekleştirdi. Bu değerle, İngiltere toplam ihracatımızda yüzde 15’e yakın pay alıyor. Bu bakımdan, İngiltere pazarındaki rekabetçiliğimizi güçlü bir şekilde sürdürebilmemiz için STA imzalanması çok önemli” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise, DENİB’in ihracat rakamlarının salgından kaynaklı tüm risklere rağmen başarılı bir seyir izlediğini belirtti. Gülle, “DENİB’in ihracatı, salgın öncesi rakamları geride bırakmış durumda. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında İngiltere, Almanya, ABD ve İtalya ön plana çıkıyor. Tekstil-konfeksiyon, elektrik-elektronik ihracatta dikkat çeken sektörler. DENİB bünyesindeki tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.