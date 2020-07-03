“Denizli’nin ihracatında e-ticaret etkili bir yol haline gelebilir”

03 Temmuz 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Ticaret Odası, haziran ayı olağan meclis toplantısını online olarak gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde üyelerine 81 milyon 342 bin TL tutarında kredi desteği sağlandığını söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, e-ticarete dikkat çekerek “ E-ticarette hızla daha etkin hale gelmemiz gerekiyor. Ülkemizde yılın ilk 5 ayında e-ticaret işlem hacmi yüzde 48 yükseldi. İnternetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi ise yılın ilk çeyreğinde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 arttı. Son dönemde kentteki ihracatçılar da e-ticaretin önemini farketti. Yeni durumu iyi değerlendirebilirsek, e-ticaret Denizli’nin ihracatında etkili bir yol haline gelecek. Ticaret Bakanlığının başlattığı E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız Kampanyası’yla hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz, e-ticaret yapmaya başladı” diye konuştu.

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın başkanlığındaki toplantıda konuşan Erdoğan, pandemide 644 işletmeye 40 milyon 680 bin TL’lik nefes kredisi, 1629 işletmeye de 40 milyon 662 bin TL’lik can suyu kredisi olmak üzere, toplamda 81 milyon 342 bin TL’lik kredi desteği sağladıklarını söyledi. Erdoğan, 1 Haziran’dan itibaren yeni bir sürece girilmesi ve kredi maliyetlerinin düşürülmesi ile otomobil ve konut satışlarında önemli bir hareketlilik yaşandığını belirtti.