Denkrom, Çin’e ambargo başlattı, 50 firmayı ikna etti

25 Haziran 2020

OSMAN NURİ BOYACI/DENİZLİ

Denizli’de süt ürünleri ekipmanları üreten Denkrom Makine Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Akıncı, Doğu Türkistan’daki Çin’in yürüttüğü politikayı protesto etmek amacıyla ambargo kampanyası başlattı. Akıncı, Türkiye’de muadili üretilebilen Çin ürünlerine ambargo kampanyasına 50 şirketin en az bir ürünü ithal etmeyerek destek verdiğini söyledi.

Sümer Mahallesi’nde süt ve süt ürünleri ekipmanları üreten Denkrom Makine Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Akıncı, Çin’in Doğu Türkistan bölgesinde yürüttüğü politikaları protesto etmek amacıyla firmasında Çin ürünlerine ambargo uygulama kararı aldı. Kararını kampanyaya dönüştüren Akıncı; Denizli, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Antalya’da şirketlerle temasa geçerek destek istedi.

Aralarında Çin’le ticari sözleşmeler yapan firmaların da bulunduğu kampanyayla bugüne kadar Çin’den alınacak 2 milyon 321 bin dolar tutarındaki ithalata ambargo uyguladıklarını belirten Akıncı, “Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı politikalara sessiz kalmadığımızı göstermek için bu kampanyayı başlattık. Ülke genelinde 50 firma destek verdi. Çin’le ülke olarak çok fazla ticari ilişkimiz olduğunu biliyoruz. Fakat, uygulanan politikalara sessiz kalmayacağımızı bu ambargo kampanyasıyla göstermek istiyoruz” dedi.