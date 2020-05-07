''Depreme Hazır olmayı'' tartışmalıyız

07 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

İMO Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, son zamanlarda Akdeniz bölgesinde sık sık yaşaman deprem olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

Felaket tellallığı yapmanın hiçbir anlamı olmadığını, tek ve asıl gerçeğin, doğa olayı olan deprem ile yaşamasını öğrenmek olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti.

''Afet bir olayın kendisi değil doğurmuş olduğu sonuçlardır. Deprem, etkilerinden korunmamız gereken bir doğa olayıdır. Korunma yöntemi ise yapıların mühendislik bilimi verileri ışığında deprem riski değerlendirilerek yapılmasıdır. Depremin afete dönüşmemesi için yapı stokumuzun depreme dayanıklı olması gerekmektedir. Depremler dün vardı, bugün olabilir, yarın da olacaktır.''

Bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkeleri yapı üretim sürecinin içine sokulmadığı, yapı üretim sürecinin tüm evreleri sertifikalı mühendisler tarafından denetlenmediği sürece , deprem öncesi felaket tellallığı ve deprem sonrası oluşturulan kriz masaları ile kurtarma çalışmalarıyla soruna çözüm aranmasının çıkar bir yol olmadığına dikkat çeken Mustafa Balcı, şöyle devam etti.

''Yanıtlanması gereken asıl soru 'Deprem ne zaman olacak' ya da ''Deprem kaç şiddetinde olacak'' değil “Depreme hazır mıyız” ya da ''Depreme ne kadar hazırız'' sorularıdır. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. En temel sorun Fay Hatları değil, yapı stokunun depreme dayanıklı olmamasıdır. Bilimi, mühendisliği ve günümüz teknolojisini görmezden gelerek, deprem riski olan bölgelere yapılaşma izni verilmemesi noktasında yapılan söylemleri de şaşkınlıkla takip ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bugünün inşaat teknolojisi, her türlü zemin koşullarında ve fay hatları gibi deprem riskinin yüksek olduğu alanlarda dahi yapılaşmaya olanak sağlamaktadır.''

Zemin koşulları, deprem yönetmelikleri ve mühendislik ilkeleri dikkate alınarak yapılan yapıların hasar görebileceğini ancak can kayıpları yaratmayacağını öne süren Balcı, sözlerini şöyle tamamladı.

''İnşaat mühendisliği bilimi ve bilgisi, bu tür yapıların yapılabileceğine imkân vermektedir. Depreme hazır olmayı tartışmalıyız. Deprem anında yapacaklarımızı, afet ve acil toplanma alanlarını tartışmalıyız. Bu alanların yeterliliğini tartışmalıyız. Hazır olmadığını bildiğimiz, Deprem çantalarını tartışmalıyız… Tartışmakla kalmamalıyız,bir dünya gerçeği olan deprem ile yaşamayı hayatımızın her aşamasına nakşetmeliyiz.''