Deri sanayicilerinden güç birliği

08 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa İhtisas Deri OSB Başkanı Rıfat Aygüler, Uşak Deri (Karma) OSB Başkanı İbrahim Karahallı’yı ağırladı. Bursa İhtisas Deri OSB Bölge Müdürlük binasında gerçekleşen ziyarete Uşak Deri (Karma) OSB Bölge Müdürü Cavit Kahya ve Zafer Kalkınma Ajansı Uşak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Tekeli’de katıldı.

Ziyarette konuşan Uşak Deri (Karma) OSB Başkanı İbrahim Karahallı, çalışmalarını anlatarak, deri ve deri ürünleri sektörü ve OSB’lerinde hizmet veren diğer sektörlerden üreticiler ile birlikte Uşak ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı koyabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Bursa İhtisas Deri OSB Başkanı Rıfat Aygüler ise Bursa’nın sektörde tarihi binlerce yıl öncesine dayanan tecrübesine vurgu yaptı. Aygüler, aynı zamanda Bursa’nın hammadde kaynaklarına yakınlığı, işgücü ve coğrafi konumu gibi avantajları ile Türkiye ve bölgesinin ana üretim ve ticaret merkezi haline gelebilecek potansiyellere sahip olduğunun altını çizdi. Bu potansiyellerden aldıkları güçle göreve geldiklerinden bu yana Bursa’yı bu alanda Türkiye’nin ve bölgesinin ana üretim merkezi haline getirme hedefleri ile çalıştıklarını anlatan Aygüler, ‘Bu yolda çok önemli mesafeler elde ettik. İnşallah Bursamız birçok sektörde olduğu gibi deri ve deri ürünleri sanayi alanıyla da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olacak’ dedi.