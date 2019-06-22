Dericiler, Pakistan heyetini ağırladı

22 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Pakistan Dericiler Birliği’ne bağlı yöneticiler ve sanayiciler Bursa İhtisas Deri OSB’yi (BİDOSB) ziyaret etti. Bursa İhtisas Deri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Aygüler’i makamında ziyaret eden birlik üyeleri, Bursa’da ve ülke genelindeki sektörel gelişmeler ve OSB’nin çalışmaları hakkında Başkan Rıfat Aygüler’den bilgiler aldı.



Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Rıfat Aygüler Bursa’nın jeopolitik konumu, işgücü, hammadde kaynaklarına yakınlığı, bu alandaki geçmişi yüzerce yıla dayanan tecrübesi ile bir ülkesinin ve bölgesinin ana üretim merkezi olmaya aday olduğunun altını çizdi. Başkan Aygüler, Bursa İhtisas Deri OSB yönetimi olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana bu amaçla çalıştıklarını belirtti.

Rıfat Aygüler, Bursa’nın bir çok alanda olduğu gibi sektörlerinde de marka bir il olabileceğinin altını çizerek, “Bu anlamda ilk olarak işe bölgemizdeki yapısal sorunları çözerek başlamıştık ve bu hedefimizi gerçekleştirdik. Bölgemizdeki doluluk oranını yüzde yüze çıkararak şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı koyabilmemizin yolunu açacak adımları tek tek atıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda BİDOSB şehrimizin dünyaya açılan kapılarından biri olacak” dedi.