Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi

02 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Gemlik Belediyesi ile pek çok kurum ve kuruluşun katkıları ile düzenlenen 5. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali kapsamında 'Dünyanın En Büyük Zeytin Tabağı' rekoru kırıldı.

Rekor, Dünya Kadın Rekorları Kitabına girdi. Festivalin üçüncü gününde gerçekleşen rekor denemesine Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Kent Konseyi yöneticileri, Gemlikli çeşitli kadın girişimciler derneklerinden temsilciler ile Prof. Dr. Orhan Kural katıldı. Rekor denemesini pek çok Gemlikli izledi. 1.59 metre genişliğinde, 4.68 metre uzunluğunda ve 29 cm derinliğinde olan tabağa kadınlar, Gemlikli zeytincilerin hediye ettikleri kilolarca teneke zeytini döktüler. Zeytinyağı ve kekikle de tatlandırılan yaklaşık bir ton zeytin, ölçümlerin ardından “Dünya Kadın Rekorları” kitabına “Dünyanın En Büyük Kahvaltılık Zeytin Tabağı” olarak girdi.

Gemlik Zeytini ve Zeytinyağı Müzesi’ne kavuştu

Öte yandan, Büyükkumla’daki tarihi Ünal Yağhanesi, Gemlik Belediyesi’nin girişimleri ile Zeytin Müzesi oldu. Yaklaşık iki aydır devam eden çalışmalar sonucu tamamen yenilenen yüz yıllık bina, festivalin ardından sergilenecek ürünlerin yerleştirilmesi ile Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi olarak Gemliklilere ve ilçeye gelen turistlere hizmet verecek.