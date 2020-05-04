Deva Partisi örgütlenmeye hız verdi

04 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) eski Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Satıcı; Antalya, Burdur ve Isparta’da il teşkilatlarını oluşturmak için kendisinin de dahil olduğu 5 parti kurucusu ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı. Satıcı, şunları kaydetti.

''Ramazan Bayramı sonrasında çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Ardından genel Merkezimiz de bir çalışma gerçekleştirecek. En kısa sürede bu çalışmalar tamamlanacak. Ardından ara vermeden ilçe teşkilatlarını oluşturmak için çalışacağız. Hedefimiz, halkımızın gönlünde yer edinmiş, halkımızın sıkıntılarına çözüm üretebilecek kadrolarla iktidara yürümek.''

Deva Partisi’nin kuruluşunun üzerinden 2 ay geçmeden yurt genelinde geniş bir kitle tarafından ilgiyle karşılandıklarını anlatan Mustafa Satıcı, şöyle devam etti.

''Şu an yurt genelinde yaklaşık 60 bin gönüllü çalışmalarımıza destek veriyor. Kısa sürede bu kadar gönüllüye ulaşmak gelecek adına umut verici. Gönüllü sayısı hızla artıyor ve kısa sürede yüz binli rakamlara ulaşması bekleniyor. Teşkilatlarımızda görev almak isteyen hemşehrilerimizi, “devapartisi.org” resmi web adresimizden başvuru yapmaya davet ediyoruz.''

Satıcı, Batı Akdeniz’de tarım sektörünü ve ihracatı daha da geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek projeler üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.