“Devlet desteklerini daha fazla kullanmalıyız”

12 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD Başkanı Çevikel, açıklanan verilere göre diğer sektörlerde azalış olmasına karşın tekstil sektöründe 44 yeni yatırım için teşvik belgesinin düzenlendiğine dikkat çekerek, tekstil sektörünün Bursa'da cazibesini koruduğunu, yatırımların sürdürdüğünü söyledi.

İlk 6 aylık dönemdeki teşvikli yatırımlar ve Bursa’nın durumunu değerlendiren Çevikel, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı bu verilere göre, ülkemizdeki 6 aylık yatırım haritasını belirlenmiş oldu. Teşvik belgeli yatırımlara ilişkin veriler geçen yıla göre düşüşü ifade etse de sanayici üretimine devama ediyor. Kanaatim, bu rakamların dönemsellik olduğuna yöneliktir. Bursa'ya gelecek olursak; Bursa'da ilk 6 ayda 144 belge düzenlenirken, bunlardan 44’ü bizim de faaliyette bulunduğumuz tekstil sektöründen. Bu da Bursa için geleneksek üretim alanı olan tekstil sektörünün cazibesini koruduğunu göstermektedir. Devletimizin sunduğu her türlü destek, hibe ve katkıdan mümkün mertebe faydalanmamız gerekiyor. Daha fazla üretim ve yatırım için devlet desteklerini kullanmalıyız” diye konuştu.