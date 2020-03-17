17 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "koronavirüs"ün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal yaşam ile birlikte ekonomiyi de olumsuz etkilediğini belirterek, iş dünyası olarak bu konuda işletmelerin banka kredilerine yönelik kolaylık, SGK ve vergi ödemeleriyle ilgili de öteleme beklediklerini söyledi.

Başkan Çevikel, pek çok işyerinin kapanmasının, dövizdeki aşırı yükselişin ve diğer etkenlerin iş dünyasına yansımalarının en asgari düzeyde olmasını dilediklerini vurgulayarak, “Elbette bu süreçte iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu hassasiyetle yerine getirecektir. Ancak ülke ekonomisinin virüs tehdidine rağmen güçlü bir şekilde üretim ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için bazı desteklere de ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle firmaların banka borçlarına yönelik ödeme kolaylığı ile birlikte, SGK ve vergi ödemeleri konusunda verilecek destek büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

İş dünyasının hükümetten sadece finansal destek beklemediğinin altını çizen Çevikel, “Hükümet acil teknoloji yatırımlarına destek vermeli ve teşvik etmeli. Zira bu salgınla beraber, uzaktan çalışma sistemi kaçınılmaz olmuş ve dijitalleşmenin ne kadar hayati önem taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yakın zamanda fuarların dahi dijitale döneceğini öngörüyoruz. Dijital altyapı ile ilgili çalışmalar hızlandırılmalı” değerlendirmesinde bulundu.