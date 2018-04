Dijital dönüşüm platformu ile terzi kendi söküğünü dikiyor

27 Nisan 2018

Bilgi teknolojileri altyapı yönetimi ve bilgi yönetişimi çözümleri danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Basistek, Dijital Dönüşüm Projesi ile kendi içsel süreçlerini dijitalleştirmek üzere yola çıkıp, öncelikle kendi söküğünü dikmeye başlıyor. Müşterilerine verdiği hizmet kalitesini her geçen gün daha yukarıya taşımayı kendine amaç edindiklerini ifade eden Basistek Genel Müdürü Barış Baykan,Dijital Dönüşüm Platformunu kullanan firmaların kendi bünyelerinde aynı anda devam eden birçok projelerinin zaman, maliyet, kapsam ve diğer tüm kaynaklarının tek bir noktadan yönetiminin sağlandığını ifade etti. Her firmaya özel gerçek zamanlı raporlar oluşturulmasını da platform sayesinde sağladıklarını dile getiren Baykan, firmaların kendi iş/proje takiplerini, çalışanların üstlendiği projelerin takiplerini ve iç kontrolün takibini kolaylaştırdıklarını belirtti. Basistek, dijital dönüşüm projesinde BTSOFT’un yerli ve milli yazılım platformunu kullandıklarını ifade eden Baykan,”INFOBIEN’ in projeye desteği, Dijital Dönüşüm Platformunun kullanım kolaylığı ve projede çalışan ekibinin uzmanlık seviyesi sayesinde 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan projeyi, Basistek kurumsal hayatın kullanımına sunuyor” şeklinde konuştu.Yakın gelecekte, uzmanlık alanı olan Servis Yönetimi ve Envanter (asset) Yönetimi konularında kendi yazılımlarını piyasaya çıkartmayı planladıklarını ifade eden Baykan sözlerini şöyle sürdürdü: “geliştirdiği platformun esnekliği sayesinde özellikle iş akışı ve özelleştirme durumlarında rakiplerinden çok daha hızlı hareket ederek kısa sürede danışanlarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.”