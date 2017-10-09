"Dijital dönüşüme yatırım yapıyoruz"

09 Ekim 2017

HANDAN GÜL

KAYSERİ - Türkiye'nin ilk özel elektrik dağıtım şirketi olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), yeni dönem yatırımlarını dijital dönüşüm üzerinden şekillendiriyor. KCETAŞ'ın kaliteli ve sürekli enerji sağlamanın yanında enerjide arz güvenliğini temin etmek için çalıştığını söyleyen Genel Müdür Hidayet Atasoy, "Şirketimiz bunu sağlarken gerek yaptığı yatırımlar ve teknik donanımı, gerekse kayıp kaçağı düşürme anlamında Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. 2016 yılında yatırımlarımız öneki yıllara göre yaklaşık yüzde 30 arttı. Söz konusu dönemde başta dijital dönüşüm olmak üzere yatırıma 100 milyon lira harcadık. Yeni dönemde de benzer bütçelerle ilerleyeceğiz" dedi.

Yenilikleri arayan bir anlayışın yanı sıra dağıtım modellerine öncülük eden bir misyon üstlendiklerini ifade eden Hidayet Atasoy, 2016 yılı itibarıyal kurulu güçlerinin 2 bin 355 MVA, abone sayılarının ise 673 bin 432'ye çıktığını kaydetti. Atasoy, "Bölgemizde dağıtıma sunulan enerji ise 2 bin 333 GWh'ye ulaştı" diye konuştu. Türkiye'de en az elektrik kesintsinin bölgelerinde yaşandığına işaret eden Atasoy, bu durumu şebeke ve sistem altyapısına ayrılan yatırımlara bağladı.

"İş ve işlem sürelerini kısaltmak için teknolojik altyapıyı geliştirdik"

Öte yandan, 2013 yılı itibarıyla teknolojik altyapılarını güçlendirmeye odaklandıklarını belirten Hidayet Atasoy, "6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde dağıtım ve perakende hizmetlerinin ayrıştırılması 2013 yılı itibari ile yapıldı. Bu kapsamda ‘Bilgi Sistemleri' ayrışması da tamamlandı. Bu ayrışma ile şirketimizin teknolojik altyapısı güncellenerek iş ve işlem sürelerini kısaltıcı, iş süreçlerini iyileştirici donanım ve yazılımlar temin ettik. Dolayısıyla tüketicilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya başladık" şeklinde konuştu.

Son 10 yılda tüm dünyada yaşanan dijital dönüşümün dağıtım sektörü içinde etkisini çok daha fazla gösterdiğine dikkat çeken Hidayet Atasoy, şöyle devam etti:

"Tüketici verilerinin sayısallaştırılması ve akıllı şebeke projelerinin dijitalleşme çalışmaları bu durumun temelini oluşturuyor. KCETAŞ bu konuda sektöre öncülük ederek görev bölgesi içerisindeki tüm abone verilerini, tüm şebeke ekipmanlarını, coğrafi haritaları, limitler ölçüsünde sayaç ve trafo merkezlerini akıllı şebeke gerekliliklerine uygun hale getirirken, kurum içi süreçlerinin de tamamını dijital ortama taşıyarak, bu dönüşüme hızlı adapte oldu. Yapılan bu çalışmaların nihai amacını Elektrik Piyasası Kanunu'nun da temel amacına uygun olarak tüketicilere kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi sunabilmek oluşturuyor."