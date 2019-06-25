‘Dijital Gelecekte İnsan’ tartışıldı

25 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde ve ‘Dijital Gelecekte İnsan’ başlığıyla düzenlenen etkinlikte, alanında uzman isimler dijitalleşen iş dünyası içerisinde insanın rolünü tartıştı.

Dijitalleşmenin günümüzde iş dünyasının en önemli başlıklarından biri haline geldiğini dile getiren PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül, “Artık iş dünyasını şekillendiren mega trendlerin başında teknolojik dönüşüm, dijitalleşen ve değişen çalışma ortamına uygum sağlama gerekliliği geliyor. Öyle ki, bilgi teknolojileri çözümleri ve dijital uygulamalar, kurumların fark yaratmaktan öte, hayatta kalabilmek adına kullandığı araçlar haline gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

İnsan kaynaklarını dijitalleşmeye iten kavramların başında küreselleşme olduğunu ifade eden Gül, “Dijital insan kaynakları demek, insan kaynakları departmanının yaptığı işlerin büyük kısmının artık dijital ortamlara aktarılması ve bu mecralar üzerinden gerçekleştirilmesi demektir. İnsan kaynaklarını dijitalleşme serüvenine iten konuların başında şüphesiz ki küreselleşme kavramı geliyor. İnsan kaynaklarının dijitalleşmesi kesinlikle kolay bir süreç olmayacaktır. İşletmelerin bu geçiş sürecinde en dikkatli olması gereken nokta ise yapılacak olan bu dijitalleşme faaliyetlerinin işletme misyon ve vizyonuna uygun olması ve dijitalleşecek platformların iyi seçilmesidir” diye konuştu.



Teknoloji hızla gelişirken her ülkenin teknolojiye ve dijitalleşmeye yöneldiğini dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ise dijital dönüşümün sürdürülebilir büyüme için yeni bir fırsat olduğuna değindi. Koçaslan, “Bu nedenle dijital dönüşümü hedefleyen bütüncül ve yenilikçi politikaların etkili şekilde uygulanması ve buna yönelik gerekli yatırımların yapılması tüm kurumlarımızın önceliği olmalı. Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek üretim süreçlerinde gerekse de sunmuş olduğumuz hizmetlerde yeni çağın gereksinimlerini üyelerimizin hizmetine sunmaya başladık” dedi.

Öte yandan 3 oturum olarak gerçekleştirilen programda; Fark Holding İK Direktörü Aylin Olsun, Fark Holding Comodif Kurucu Ortağı Gökşen Atalay, Çelebi Havacılık Holding İK Direktörü Zuhal Çivi Kahraman, Shaya İK Direktörü Yasemin Avcı, Mynet Vidobu İş Geliştirme Yöneticisi Şahap Tokgöz, Ukla Academy Türkiye Satış Direktörü Cömert Kayıra ve Owiwi:Hire Once Türkiye Direktörü Selçuk Bay, dijital gelecekte insan, dijital dönüşümde İK başarıları ve teknoloji dünyası ile HR uygulamaları konularında çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.