Dijital Mobilya, ilk ihracatını Gürcistan'a yapacak

20 Ekim 2017

HANDAN GÜL

KAYSERİ - Yazılım sektöründen sonra bu yıl başı itibariyle resimli baza başlığı üreterek mobilya sektörüne adım atmaya karar veren Dijital Mobilya Genel Müdürü Ömer Koca, “Üretimini yaptığımız resimli baza başlığı faydalı model kapsamında TPE (Türk Patent Enstitüsü ) tarafından koruma altında olan bir ürün. Mobilyada baza başlığı bölümünün ürüne gerek tasarım, gerek foksiyonellik alanında katkı sağlaması amacıyla yola çıktık. Örneğin; müşterilerimizin beklentilerine göre hoşuna giden bir sanat eseri, unutulmaz anı fotoğrafları, ulaşmak istedikleri hedeflerinin resimlerini her zaman baş uçlarında bulabilecekleri baza başlıklarına yerleştirerek hayallerine dokunuyoruz. Ürün gamımızı müşteri talepleri doğrultusunda genişletebiliriz “ diye konuştu.

Şirketin temellerinin dört yıl öncesine dayandığını belirten Koca, "Ar-Ge çalışmaları her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de olmazsa olmazlar arasında. Bu yüzden müşterilerimizin gereksinimlerine cevap verebilecek ileri teknoloji ürünü, insan sağlığına zarar vermeyen ,kaliteli ve ekonomik çözümler sunmak için iki farklı üretim alanında 10 kişilik ekibimizle günlük bin adet üretimimiz bulunuyor" dedi

Yurtiçi ve yurtdışı hedefleri hakkında bilgi veren Ömer Koca “Önümüzdeki günlerde ilk ihracatımızı Gürcistan pazarına yapmanın hazırlığı içerisindeyiz. Yıl sonu itibariyle de bölge bayilikleri vermeyi ve şuan yüzde 30 olan e- ticaretteki pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.