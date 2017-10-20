ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

Dijital Mobilya, ilk ihracatını Gürcistan'a yapacak

Mobilya sektörüne resimli baza başlığı üreten Dijital Mobilya, ilk ihracatını Gürcistan pazarına yapacak.

Dijital Mobilya, ilk ihracatını Gürcistan'a yapacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

HANDAN GÜL

KAYSERİ - Yazılım sektöründen sonra bu yıl başı itibariyle resimli baza başlığı üreterek mobilya sektörüne adım atmaya karar veren Dijital Mobilya Genel Müdürü Ömer Koca, “Üretimini yaptığımız resimli baza başlığı  faydalı model kapsamında TPE (Türk Patent Enstitüsü ) tarafından koruma altında  olan bir ürün. Mobilyada baza başlığı bölümünün  ürüne gerek tasarım, gerek foksiyonellik  alanında katkı sağlaması  amacıyla yola çıktık.  Örneğin; müşterilerimizin beklentilerine  göre  hoşuna giden bir sanat eseri, unutulmaz anı fotoğrafları, ulaşmak istedikleri hedeflerinin resimlerini  her zaman baş uçlarında bulabilecekleri baza başlıklarına yerleştirerek hayallerine dokunuyoruz. Ürün gamımızı müşteri talepleri  doğrultusunda genişletebiliriz “ diye konuştu.

Şirketin temellerinin dört yıl öncesine dayandığını belirten Koca, "Ar-Ge çalışmaları her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de olmazsa olmazlar arasında. Bu yüzden müşterilerimizin gereksinimlerine cevap verebilecek ileri teknoloji ürünü, insan sağlığına  zarar vermeyen ,kaliteli ve ekonomik çözümler sunmak için iki farklı üretim alanında 10 kişilik ekibimizle günlük bin adet üretimimiz bulunuyor" dedi

Yurtiçi ve yurtdışı hedefleri hakkında bilgi veren Ömer Koca “Önümüzdeki günlerde ilk ihracatımızı Gürcistan pazarına yapmanın hazırlığı içerisindeyiz. Yıl sonu itibariyle de bölge bayilikleri vermeyi ve şuan yüzde 30 olan e- ticaretteki  pazar  payımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.