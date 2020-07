Dijital Ticaret Fuarı'na yoğun ilgi

12 Temmuz 2020

ADANA (DÜNYA)

Türkiye’nin ilk bölgesel ‘Dijital Ticaret Fuarı’nın internet ortamında açıldığını söyleyen MÜSİAD Adana Şubesi Başkanı Burhan Kavak, fuarla 14 sektörden 122 şirketin ürün ve hizmetlerini sanal ortamda dünyanın dört bir yanına tanıtma imkanı bulduğunu kaydetti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın görüntülü bağlanarak açılış konuşması yaptığı dijital fuar iş dünyasından yoğun ilgi gördü. www.musiadbolgeselticaretfuari.com adresinden ücretsiz olarak ziyaret edilebilen fuar, 10 Temmuz’a kadar online olarak açık kalacak.

"Dijital fuarcılık daha da gelişecek"

Fuarın açılması kapsamında açıklama yapan MÜSİAD Adana Şubesi Başkanı Burhan Kavak, şunları kaydetti:

"COVID-19, iş yapma şeklimizi değiştirdi. Şu an fuarcılıkta dünyanın en etkin fuarları bile yapılamıyor. Ancak şirketlerin dünya ticareti çerçevesinde tanıtım çabası da sürüyor. İçinde Adana’mızın da bulunduğu ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi şirketlerinin yer aldığı ilk dijital fuarımızın açılışı yapıldı. Şu an tıpkı fiziki olarak gerçekleştirilen fuarlarımız gibi sanal ortamda şirketlerimizin stantları gezilebiliyor. Ürünleri incelenerek, firma hakkında her türlü bilgi alınabiliyor. Aynı şekilde stantta online ortamda hazır bulunan firma yetkilisiyle görüşme yapılabiliyor. Yeni dönemde dijital fuarcılığın daha da gelişeceğine inanıyorum. Bu hem sağlık hem etkin tanıtım hem de fuar için harcanan yüksek maliyetlerin düşmesi bakımından çok yararlı olacak. İş insanlarımızın Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen MÜSİAD 1’inci Bölgesel Dijital Fuarı’nı ziyaret etmelerini öneriyorum.”

Dijital fuarın ilgi görmeye devam ettiği sürece sanal altyapısının daha da gelişeceğine dikkat çeken Kavak, bu yıl 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO Fuarı’nın da eşzamanlı olarak hem fiziki hem sanal ortamda yapılacağını açıkladı.