DİKOSAB üreten Bursa’nın gücünden ilham alıyor

19 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Vizyoner çalışmaları ile sektörüne öncülük eden Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, yeni dönemde çalışmalarına vites büyüterek devam ediyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 4 Kasım 2019 tarihinde ‘karma’ statüsünü onaylamasıyla hedeflerini büyüten Bursa DİKOSAB, aynı zamanda yapılan revizyon imar planı ile 185 dönüm sanayi ve hizmet destek alanı kazanarak en önemli çalışmalarından biri olan yapısal değişikliği de gerçekleştirdi. Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB’nin en önemli problemlerinden olan ve geçmişten gelen 80 milyon TL’lik borçlarının tamamının ödenmesi ile bölgenin güçlü geleceğine giden yolda önemli bir mesafe alındı.

Bölgeye 100 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı

Tüm bu çalışmaların yanı sıra Bursa ve Türkiye ekonomisine, istihdamına tam destek verme amacıyla yürütülen çalışmalar beraberinde büyümeyi getirdi. Bursa İhtisas Deri ve Karma OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye 100 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Aygüler, “Bölgenin doluluk oranı yüzde 38’den yüzde 60’a çıkarılarak, yüzde 58 oranında bir büyüme sağlandı. Bölgenin istihdam oranı 1300 çalışandan 2100’e çıkarılarak istihdamda yüzde 65 oranında bir istihdam artışı sağlanarak bu anlamda büyük bir başarı elde edildi. Bursa İhtisas Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan firma sayısı 35’ten 60’a yükseldi. Bölgede bitmiş bina sayısı 40’tan 66’ya çıktı. Buna ilave olarak 12 adet daha bina yatırımının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bölgedeki üretim miktarı yıllık 24 bin tondan 72 bin tona çıkarılarak %200 oranında üretim artışı sağlandı. Bursa Jelatin Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2019 yılında bölgede yenilebilir, helal jelatin üretimine başladı” dedi.

Sektörün öncüsü haline geldi

Bölgenin; Türkiye’de hizmet veren deri organize sanayi bölgeleri arasında beşinci sıradan birinci sıraya yükseldiğini ifade eden rifat Aygüler, Türkiye çapında hedefledikleri konuma ulaştıklarını ve global anlamda da bir ana üretim ve ticaret merkezi olmak istediklerini söyledi. “Teknoloji satın alan değil üreten, modayı takip eden değil yaratan, modaya yön veren, sektörün sadece önem verdiği değil takip ettiği bir merkez olma hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz” diyen Aygüler, bu hedef doğrultusunda bir yandan da bölgelerini çağın üretim şartlarına ve yeni yatırımcıları kendine çekecek üretim ortamına kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Rifat Aygüler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arıtma tesislerinde büyümeye paralel olarak yüzde 200 kapasite artışına gitmek, yenileme yatırımlarına devam etmek. Büyümeye paralel olarak bölgenin su ihtiyacını karşılamak. OSB’nin kendi elektriğini üretmesini sağlamak. Ar-Ge-inovasyon, tasarım Merkezi ve Akredite Laboratuarı için çalışmalar yapmak. Deri tabakhanelerinin ve konfeksiyon firmalarının ihtiyacı olan işçi, ara teknik eleman ve mühendis yetiştirecek kendine ait teknik ve mesleki eğitim merkezini kurmak. Doluluğu yüzde 98’e, 2 bin 100 olan istihdamı en az 6 bine çıkarmak, bölgede GSMH’ye 300 milyon dolarlık katkıyı 1 milyar dolara çıkarmak. Doğal kümelenmeden endüstriyel kümelenmeye geçmek. Gelişmiş ülkeler düzeyinde üniversite – sanayi işbirliğine giderek ihracatta ciddi oranda artış gerçekleştirmek. Deri ve deri ürünleri imalat sektörünün bölgede kümelenmesini sağlayarak yıllık deri kapasitesini 360 bin tona çıkarmak. İlave alan kazanarak ve bahsedilen konuları adım adım gerçekleştirerek, yatırımcılara uygun yatırım ortamı sağlamak gibi hedeflerini hayata geçirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.”

Ana hedef Türkiye’nin gücüne güç katmak…

Tüm bu çalışmalarla birlikte Bursa İhtisas Deri ve Karma OSB, günümüz üretim şartlarına uygun bir şekilde doğal kümelenmeden endüstriyel kümelenmeye geçerek bölgesinin, şehrinin ve Türkiye’nin ekonomisine daha fazla katkı koyacak, hak ettiği gibi önemli bir ekonomik değer haline gelecektir. Deri ve deri ürünleri imalat sanayinin Dünya ölçeğindeki ihracat rakamı şu anda 250 milyar dolar civarında, Türkiye’nin yıllık ihracatı ise 2 milyar dolardır. Orta vadede OSB’nin öncülüğünde ihracat rakamımızın 4 kat arttırılması hedeflenmektedir. Bir bir hayata geçirilen projeler ve vizyoner hedeflerin yanı sıra doğru aklın gücü ile çalışan Bursa İhtisas Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, dünyanın sayılı ana üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline gelecektir.