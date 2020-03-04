DİKOSAB’dan son Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür ziyareti

04 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa DİKOSAB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, son Başbakan ve geçmiş dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Binali Yıldırım’ın Meclisteki makamında gerçekleşen ziyarete 24,25 ve 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Şahin’de katıldı. Ziyarette bölgelerinin devlete olan geçmiş dönemlerden kalan borçlarının yapılandırılmasının önünü açan Yıdırım’a teşekkür eden Aygüler, bölgelerinin karma statüsüne kavuşması ile birlikte göreve geldikleri günden bu yana büyümesi ivme kazanan OSB’lerinin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeye başladığını belirtti. Rifat Aygüler, sektörlerinde tecrübesi binlerce yıl öncesine dayanan Bursa’nın alanlarında yerel ve global anlamda bir ana üretim-ticaret merkezi haline gelebilme potansiyelinden güç alarak çalıştıklarını vurguladı. Aygüler, Bursa ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı koyabilmek adına gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını belirterek, bu yolda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.