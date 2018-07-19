Dilovası İMES , 'Mükemmeliyet Merkezi' ile nitelikli ara eleman yetiştirecek

19 Temmuz 2018

Sabiha Toprak

KOCAELİ - Dilovası VI. İMES Organize Sanayi Bölgesi kuracağı ileri mühendislik mükemmeliyet merkezi ile sanayinin ara eleman sorununa çözüm bulmayı hedefliyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile İMES OSB Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde kurulan mükemmeliyet merkezi 2019 yılında faaliyette geçecek. Maksimum altı aylık eğitim süresi ile ara eleman yetiştirecek merkez, aynı zamanda bölgedeki diğer OSB'lere de hizmet verecek bir Ar-Ge merkezi işlevi görecek.Firmaların rekabet güçlerini artırabilmek için nitelikli üretimin şart olduğunu ifade eden İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay,nitelikli üretim içinde nitelikli ara eleman yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.Meslek lisesi meslek yüksek okulları ve hatta üniversite mezunlarının sanayiye geldiklerini yeterli olmadıklarını söyleyen Küçükay,"Eğitim sistemimizde çarpıklıklar var.Meslek okullarını bitirenlerin büyük çoğunluğu kendi işini yapmıyor. Biz bu sorunu gidermek amacıyla mükemmeliyet merkezi kurmaya karar verdik.Kuruluş aşamasında destek aldığımız Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) bize kays diye bir program açtı ve tüm kapsamlı bilgilerimizi oraya aktardı. Projeyi Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ille hazırladığımız için fizibilite raporumuzu da bakanlığının kuruluşuna yaptırdık daha sonra da gerekçelendirme raporu hazırlanacak. Projenin nihai onayı sene sonunu bulacaktır merkez ise 2019'da faaliyete geçecek. Bina biz yapacağız bunun dışında makinei ekipmani ölçüm aletlerii test cihazları ve yazılımlar MARKA tarafIn hibe yoluyla karşılacak. Toplam maliyet 12,5 Milyon TL" dedi. Merkezden mezun olanların fabrikalarda 3 bin TL ile işe başlamasını hedeflediklerini söyleyen Küçükay eğitim süresinin ise maksimum altı ay olacağı bilgisini verdi. İMES'te en çok ihtiyaç duyulan ara elemanın CNC operatörü olduğunu söyleyen Küçükayi işin ustalarını aradıklarını bildirdi. Merkezin aynı zamanda diğer OSB'lere de hizmet verebilecek güçte bir Ar-Ge merkezi olacağını söyledi. Meslek lisesi ya da meslek yüksek okula giden öğrencilere askerlik muafiyeti sağlaması ile ilgili olarakta görüş bildiren Küçükay,muafiyet ya da kısa dönem askerlik gibi uygulamaların meslek okullarına yönelik cazibeyi artıracağını ifade etti.

Türkiye’de örneği olmayan bir envanter çalışması yaptık

Türkiye’de hiçbir OSB’de örneği olmayan bir envanter çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Küçükay, firmaların istihdam, ihracat, üretim, ciro geleceğe yönelik hedeflerini detaylı olarak raporladıklarını söyledi. Küçükay, hazırlayacakları strateji raporunun sonuna, aynı şekilde bir envanter çalışmasını her fabrikanın daha yüksek verim alabilmek adına yapması gerektiğini belirtti. İMES OSB’de şu anda 165 firmanın faaliyette olup bu firmalarda 8 bin 89 kişinin istihdam edildiği bilgisini veren Küçükay, ortalama 3 Milyar TL katma değer üretildiğini belirtti. Firmaların yüzde 68’nin ihracat yaptığını söyleyen Küçükay, ortalama ihracatın 300 Milyon Dolar civarında olduğunu kaydetti. Bilanço içindeki ithalat payının yüzde 29 iken ihracat payının yüzde 34 seviyesinde olduğunu dile getiren Küçükay,” Ortalama ihracat bedelinin 7 Dolar seviyelerindeyken özel destek talep edilen 29 firmanın ihracat kg bedelinin 15 Dolar seviyesinde. Firmalar gelecek 5 yıl içerisinde yüzde 50 büyüme göstermeyi hedefliyor. Yapılan anket çalışmalarında yüzde 81’i sektörde en temel ihtiyacın nitelikli ara eleman olduğunu vurguladı. Mükemmeliyet merkezi projesinden firmaların yüzde 96’ısı yararlanacak” diye konuştu.

İMES OSB'de bulunan firmaların KOBİ ölçeğinde firmalar olmasına rağmen teknolojik ürün üretebilen firmalar olduğunu ifade eden Küçükay," Türkiye'de ihraç ürünlerinin ortalama kilogram satış fiyatı 1,5 dolar civarında iken bizim firmalarımızda ortalama 15 Firmalarımız ile ortak stratejiler geliştirebilmek amacıyla dört ayrı toplantı yaptık. Firmalarımızı ziyaret ettik ve tanıdık. Şu ana kadar yüzde yakın firmayı ziyaret ettik 50-60 tane firmanın yüksek teknolojili ürün ürettiğini gördük” dedi. Firmaların proje yapmalarına destek olduklarını belirten Küçükay,” KOSGEB bize özel diyebileceğim teknolojik yatırım desteği ve stratejik ürün desteği olmak üzere 5 Milyon TL bütçeli iki destek programı açıkladı. Firmaların üretimlerine destek vermek amacıyla danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz” dedi. Savunma sanayiye yönelik çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Küçükay, savunma sanayi tedarik çalışmaları kapsamında endüstriyel yeterlilik değerlendirme formu hazırladıklarını iletti. Küçükay, formda firmaların cevaplandırdıkları sorulara göre sektörde iş yapıp yapamayacaklarını ölçtüklerini ifade etti. Geçen yıl çift fiderli enerji nakil hattı yaptıklarını bu yüzde iki ayrı fatura ödediklerini söyleyen Küçükay sözlerini şöyle sürdürdü:” İki ayrı fatura geldiği için 50 Milyon kilowatt saati geçmiyoruz. Diğer OSB’lere göre daha ucuza kullanıyoruz. Ancak yüksek tarife sanayiciler için büyük bir sorun. Elektriğinin daha ucuza kullanılması gerekir.”