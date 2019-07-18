Dini ve milli bayramlarda ulaşım ücretsiz

18 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, dini ve milli bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması karara bağlandı. Buna göre; Kurban Bayramı süresince 11-14 Ağustos tarihleri arasında ulaşım, Bursa’da herkes için gün boyu ücretsiz olacak. Üzerinde ‘Bursakart’ taşıyan tüm vatandaşlar, başta raylı sistemler olmak üzere belediye ile özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kurban Bayramı için getirilen karara benzer uygulama, 30 Ağustos Zafer Bayramı için de kabul edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da Bursalılar, kent sınırları içerisindeki tüm toplu taşıma araçlarını ‘Kurban Bayramı’nda olduğu gibi’ ücretsiz kullanabilecek. Ayrı ayrı değerlendirilen her iki karar da oybirliği ile kayıtlara geçti.