Dinler Hotels’e güvenli turizm sertifikası

02 Temmuz 2020

NEVŞEHİR-DÜNYA

Kapadokya-Ürgüp’te 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Dinler Hotels, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile bölgenin ilk “Güvenli Turizm Sertifikası” alan 5 yıldızlı oteli oldu. Dinler Turizm Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, “Kapadokya’da an itibariyle 8 tane Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesis, 4 tane de Belediye belgeli tesis olmak üzere toplam 12 tesis bu çok önemli sertifikayı almaya hak kazandı. Alan tesisleri kutlarız. Biz bu listede Dinler Hotels - Ürgüp olarak bu bölgenin ilk 5 yıldızlı oteli olduk. Umarım en kısa zamanda diğer konaklama tesislerimiz de bu sertifikayı alır ve liste çoğalır. Uzun zamandır Kapadokya turizmcisi salgın nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Yerli pazarda ufak ufak hareketlilik başladı. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile her zaman olduğu gibi Ürgüp’ü ve Kapadokya’yı tatil için tercih edebilirler” dedi.