Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

26 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Türkiye’nin dış ticaret potansiyelini geliştirmek amacıyla uzman kadroların yetiştirilmesini amaçlayan ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı Yetiştirme Programı kapsamında 20 kişilik ikinci grup da eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kursiyerler katıldı. Başkan Hacısalihoğlu, ülkemizin dış ticaret potansiyelini geliştirmek için uzman kadroların yetiştirilmesini amaçlayan Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı programı kapsamında 20 kişinin katıldığı ikinci seminer grubunun da eğitimlerini tamamladığını belirterek, “Kursiyerlerimiz dış ticaret, pazarlama, stratejik yönetim, dış ticaret istihbarat ve dış ticaret istihbarat simülasyonu başlıklarıyla toplam 114 saatlik eğitim aldı. Ayrıca İngilizce yazışma dili eğitimi de verildi. Türkiye’de ilk kez uygulanan bir seminer programı. Bir yandan şirketlere dış ticaretlerini artırabilecekleri yetişmiş elemanları bulmalarını, diğer taraftan da bu kursu bitirenlerin kendi işlerini kurup ülkenin dış ticaretine katkı sunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda açtığımız ilk seminer grubumuzun büyük çoğunluğu şu anda çalışıyor. Başvurular doğrultusunda kurslarımız devam edecek” dedi.

Hacısalihoğlu, ihracata yönelik çalışan tüm firmalara Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı istihdam etmeleri çağrısında da bulunarak, “Ürünlerimizin en karlı şekilde hangi ülkelere ihraç edebileceğimizi analiz edecek yetenekte uzmanlar yetiştirdiğimize inanıyorum. Bu imkândan tüm firmalarımızı faydalanmaya çağırıyorum. Firmalarımızın iç piyasadaki sıkışıklığı aşmak adına dışa açılmaları gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından bazı kursiyerler çeşitli ürünlerin ihracat olanaklarına yönelik hazırladıkları sunumları gerçekleştirdi. Törenin son bölümünde ise TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.