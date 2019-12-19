Dış ticarette vergi avantajları Bursa’da konuşuldu

19 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Seminere Yeminli Mali Müşavir Can Galip Sabuncu, TGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tanrıverdi ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaser Gürsoy konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde konuşan Can Galip Sabuncu, DTSŞ’nin, ihracatçı firmalar tarafından tercih edilmesi durumunda, önemli düzeylerde finansman avantajı sağlayabilecekleri gibi firmaların ihracat sırasında yaşayabilecekleri hataların da ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

İhracatçı firmaların, DTSŞ ile çalışmaları durumunda KDV iadesi alacakları için vergi dairesi ile direkt muhatap olma durumlarının ortadan kalkacağını ifade eden Can Galip Sabuncu, ayrıca detaylı alt firma incelemesi yaptıran DTSŞ’nin, firmaları uyararak ileride doğabilecek riskleri de bertaraf edebileceklerine dikkat çekti.