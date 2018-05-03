Diyarbakır'a Altın Elma ödülü

03 Mayıs 2018

Mahir SOLMAZ

Diyarbakır’da ‘İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır’ konulu bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Borsası, Dicle Üniversitesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde düzenlendi.

Etkinliğe, Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede, Dünya Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu Başkan Yarımcısı Çetin Gürcün'ün yanısıra 11 ülkeden 19’u yabancı toplam 39 yazar ve gazeteci katıldı.

Yapılan toplantı neticesinde FIJET tarafından turizm sektöründe tarihi ve kültürü koruma anlamında başarı gösteren şehirlere, bölgelere veya ülkelere verilen, turizmin oscarı olarak nitelendirilen “Altın Elma Ödülü”nün Diyarbakır’a verilmesi kararlaştırıldı.

Melikahmet Caddesi'ne 150 milyon liralık yatırım

Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı ve FIJET Türkiye Başkanı Delal Tahsin Atamdede, Diyarbakır’daki yanlış algıdan kaynaklanan turizm sektöründeki düşüşü bir nebze de olsa yukarıya çekebilmek amacıyla bir panel gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Diyarbakır’da tarihi yerlerin çok iyi korunmuş ve kültürünü bugüne kadar çok iyi muhafaza etmesinden dolayı Diyarbakır’a ‘Altın Elma’ ödülünü verme kararı aldıklarını anlatan Atamdede, “Ekim ayı başı gibi toplantıyla ödülü Diyarbakır’a takdim edeceğiz ” diye konuştu.

Altın Elma’nın Diyarbakır’a verilmesinin ardından da bir basın toplantısı düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Diyarbakır ve Sur yeniden eski ihtişamlı günlerine dönüyor. Sadece Melikahmet Caddesi'ndeki alt ve üst yapıya 150 milyon lirayı aşkın bir yatırım yapan devletimiz, merkezi ve yerel yönetimlerle Sur’u adeta olması gereken ve gelen herkesin görmekten mutlu olacağı bir boyuta taşıyor” dedi.