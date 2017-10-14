Diyarbakır'da Anadolu Ateşi heyecanı

14 Ekim 2017

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR- Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen Ceylan Karavil Park’ın ana sponsorluğunda 14 ekimde seyirciyle buluşacak olan Anadolu Ateşi dans topluluğu, yaz sezonunun finalini Diyarbakır’da gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen basın toplantısında konuşan program organizatörü Serdar Kara, Anadolu Ateşinin kendi şirketleri adına Diyarbakır’daki ikinci organizasyonunu yaptıklarını söyleyerek, “Buraya tekrardan gelmekten çok mutluyuz. Diyarbakır’ın büyük organizasyonlara ne kadar ilgi ve alaka gösterdiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle yolumuz tekrardan Diyarbakır’a güzel insanlarla buluşmaya düştü.. Tüm sponsorlarla aldığımız kararla, 300-500 arasında, hayatında bu tür etkinliklere katılmamış başarılı öğrencilerimizi ağırlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Sahnede geçen 16 yıl

Anadolu Ateşi yönetmenlerinden Siraç Aksoy ise, sahnelerde 16. Yıllarını kutladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu 16 yıl içerisinde dünyada 101 ülkeyi dolaştık, 400 dünya şehrini dolaştık, 40 milyon üzerinde izleyiciye ulaştık. 6 ilde 10’a yakın dans okulu bulanan bir kampanyadan bahsediyoruz. Ülkemizde gerçekten kültür sanat alanında büyükelçilik yaptı diyebiliriz. Bir nevi de ülkemizin milli dans veya sanat takımı diyebiliriz grubumuza. Bu gösterimizin büyük bir amacı daha var bizim için. Bu yaz sezonumuzun final gösterisi olacak ve 16. Yılımızı doldurmuş olacağız, belki de bu gösteriden sonra biz buraya bir dans okulu bile açabiliriz. . Ben inanıyorum ki Diyarbakır’ın daha çok sanata ihtiyacı var ve sanat olayları Diyarbakır’da çoğaldıkça destekçiler varken bu şehir algıların dışına çıkacaktır.”

2 bin kişiye istihdam sağlıyor

Programın ana sponsoru olan Ceylan Karavil AVM Yönetim Kurulu Başkanı Halim Karavil de, bu tür etkinliklerde, sosyal projelerde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Ceylan Karavil Park Haziran 2014 yılından itibaren misafirlerini ağırlıyor. Doğu ve Güneydoğunun en büyük AVM'si. AVM bünyesinde yer alan işletmelerde ve bünyemizde faaliyet gösterenler de dahil yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.Ceylan Karavil Park'ta yine Doğu ve Güneydoğu'nun ilk ve tek akvaryumu Aquadiyarbakır genç yaşlı herkesin ilgi odağı.

Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilip su hacminin bin 700 ton olduğu akvaryumumuz içerisinde 31 adet farklı akvaryum var. En ufak akvaryum 750 litre, en büyük akvaryum ise 970 tondur. Üç farklı konsepte 270 derece görüş açılı 55 metre tüneli bulunmaktadır. Toplam 2450 adet balık 150 tür deniz ve tatlı su canlısı bulunmaktadır. Yaşam destek ünitesi olarak toplam su hacmi baz alındığında Türkiye'nin en büyük karantinası, tam teşekküllü laboratuvarı, muayene odası, yem hazırlama bölümü ve veteriner odası bulunmaktadır. Sanatın ve sanatsal etkinliklerin dostu AVM'miz sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmaya hazır. Ceylan Karavil Ailesi olarak Anadolu Ateşi'ni ağırlamaktan çok memnunuz. Sanatına önem veren destekleyen bir toplum, ekonomik, sosyal, kültürel alanda da gelişir" dedi.